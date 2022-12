Hvor syk er fotball-legenden Pelé?

– Pelé har hatt en enorm betydning for oss brasilianere – for vårt selvbilde som land.

Det sier pensjonisten Luis Pesseia, som NRK møter på den tradisjonsrike fotball-baren Real Chopp her i Rio.

– Selv nå når han er alvorlig syk gir han vårt VM-lag motivasjon. Spillerne sier at hans hilsener fra sykehussenga oppmuntrer dem til ekstra innsats, sier 65-åringen.

- Ingen har betydd mer for fotballinteressen i Brasil enn Pelé, sier pensjonisten Luis Pesseia i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Pelé er den eneste spilleren i verden som har vunnet tre fotball-VM – i 1958, 1962 og 1970. Og Luis Pesseia er en stor beundrer av den nå 82 år gamle fotball-legenden.

– Pelé satte sitt preg på alle barn og unge i sin generasjon. Ingen har betydd så mye for fotballinteressen og fotballgleden i Brasil som ham.

– Aller mest viktig har han vært som forbilde for barn fra fattige familier med mørk hudfarge, sier pensjonisten her fra Rio.

«Ligger for døden»

Før helgen gikk nyheten verden rundt om at Pelé ligger på dødsleiet. Ifølge den brasilianske storavisen Folha de São Paulo virker ikke lenger cellegiftbehandlingen av hans kreftsykdom.

«Han får nå kun smertestillende medisiner – såkalt palliativ behandling», skrev avisen.

Men i helgen la en av Pelés døtre, Kely Nasciemento, ut følgende melding på sin konto på Instagram:

– Ingen hast

– Mediene roper over seg igjen, og jeg skriver dette for å roe ned tingene. Min far er på sykehus og man vurderer hans videre behandling, skriver hun.

– Men jeg har ikke tenkt å kaste meg på et fly for å reise til Brasil. Mine brødre er der og besøker far, og jeg skal dit i nyttårshelgen.

– Det har ingen hast, skriver datteren, som bor i USA, og nå er til stede under VM i Qatar.

Og fotball-legenden skriver følgende på Instagram:

Sterk og full av håp

– Jeg føler meg sterk og er full av håp. Jeg vil at alle skal være rolige og tenke positivt», skriver Pelé.

Og ifølge sykehuset er han bedre etter at han ble innlagt med en luftveisinfeksjon.

Brasils lag hyller Pelé etter gårsdagens seier i Qatar. Foto: Andre Penner / AP

Men Folha de São Paulo vil ikke trekke meldingen om at Pelé er dødssyk. «Sykehuset vil ikke svare på vårt spørsmål om hva som nå skjer med kreftbehandlingen», skriver den brasilianske storavisen.

– Jeg reagerer sterkt på slike presseoppslag, sier Luis Pesseia på baren Real Chopp.

– De prøver å tjene penger på andres sykdom og ulykke, og det er veldig stygt. Det et veldig bra at familien sier fra, og så får vi andre be og håpe at han fortsatt vil leve lenge, sier 65-åringen.