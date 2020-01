Hvor gikk det galt for Harry og Meghan?

Ikke siden skilsmissen mellom Diana og Charles har det britiske kongehuset vært i en større krise enn nå.

Kort tid etter at prins Andrew er blitt strippet for sine kongelige plikter på grunn av sin omgang med pedofilidømte Jeffrey Epstein, er det krise igjen. Det rojale stjerneparet Harry og Meghan vil si opp jobbene sine som kongelige og flytte til Canada og USA.

Dronningen har kalt inn til krisemøte på sitt landsted Sandrigham i Norfolk.

Tema er:

Skal de få beholde sine kongelige titler?

Hva slags sikkerhet skal de ha i Nord-Amerika og hvem skal betale for den?

Hvordan skal de tjene sine egne penger uten å bli beskyldt for å utnytte sin status som kongelige på en problematisk måte?

Spørsmålene er mange og vanskelige, men egentlig står dette om kongehusets framtid og om å forsøke å holde familien samlet.

Hva gikk egentlig galt for Harry og Meghan? Noen av ingrediensene kunne godt ha vært en episode eller to i The Crown.

Dronning Elizabeth opplever nå den største krisen kongehuset har stått i siden skilsmissen mellom Charles og Diana. Foto: Chris Radburn / Reuters

1. Folk føler seg snytt

Det britiske folket spanderte et eventyrbryllup tilsvarende over 400 millioner kroner på hertug Harry og hertuginne Meghan våren 2018.

Folk gledet seg over at Harry hadde funnet kjærligheten med den amerikanske Suits-skuespillerinnen.

Men forholdet har surnet. Flere ting har gått galt.

Folk følte seg snytt for bilder av mor, far og barn etter fødselen.

Barnedåpen ble holdt i all hemmelighet. (Er det egentlig George og Amal Clooney som er gudfar og gudmor?)

Paret reiste rundt i privatfly mens de samtidig belærte britene om miljøvern, noe man ikke gjør ustraffet i Storbritannia.

2. Meghan er ikke født inn i rollen som kongelig

Et liv som i en gullfiskbolle her i Storbritannia kan ikke være enkelt for Meghan. Riktignok har hun vært skuespiller, men det er ikke noe i nærheten av å være del av det britiske kongehuset. Det er fullt ut forståelig.

Men etter at hvetebrødsdagene var over, begynte klagene på en pågående britisk presse å komme. Meghan bestemte seg til å gå til sak mot Mail on Sunday som trykte utdrag fra hennes brev til faren Thomas Markle.

Forholdet deres er anstrengt og han var ikke å se i bryllupet.

3. Harry vil beskytte familien sin

Meghans følelse av press skal ha fått Harry til å reagere. Prinsen er veldig følsom for alt som kan minne ham om den skjebnen som møtte hans mor - med et konstant press fra pressen.

Prinsesse Diana ble drept i en bilulykke og mange skyldte på at bilen hun satt i forsøkte å riste av seg pågående fotografer. Selv om hun nok brukte pressen til egen fordel, er det ikke tvil om at presset på Diana totalt sett var enormt.

Meghan og Harry fikk Archie i mai i fjor. Foto: TOBY MELVILLE

4. Harry og William på kant med hverandre

De to parene William og Kate, Harry og Meghan, ble kalt «the fabolous four». De bodde sammen i hver sin ende av Kensington Palace i hjertet av London.

Meningen var at de skulle drive veldedige arbeid sammen, noe de også gjorde, men heller ikke dette så ut til å fungere.

Meghan ble og kalt «Princess Difficult» for sin behandling av de ansatte. Men det som skal ha vært aller vanskeligst er at prins William før bryllupet skal ha stilt spørsmål ved om det var lurt å gifte seg med den amerikanske skuespilleren.

Etter at Harry og Meghan bestemte seg for å bo i Nord-Amerika deler av året og si ifra seg sine kongelige oppgaver har prins William sagt at han ikke lenger kan holde en beskyttende arm rundt lillebroren sin.

Ifølge The Times er hertuginne Meghan fast bestemt på å trekke seg fra sin kongelige rolle. Avisa skriver at Harry og Meghan føler seg skjøvet ut i kulden av prins William, som til stadighet skal ha påpekt at paret er nummer to på rangstigen.

Ifølge rapportene er det en splittet familie dronning Elizabeth nå må forsøke å samle igjen. Foto: Alastair Grant / AP

5. Vil bli som Obama

Kanskje er det slik at et liv som snorklipper rundt omkring i britiske byer og tettsteder ikke er utfordring nok for hertugen og hertuginnen av Sussex.

Meghans opptreden som gjesteredaktør i motebladet Vogue var kanskje en forsmak på det som kan komme når de nå skal ut og tjene sine egne penger. Harry arbeider på sin side med en TV-serie om mental helse sammen med TV-stjernen Oprah Winfrey.

Meghan har uttrykt at hun ser opp til Michelle og Barack Obama og de to var gjester i bryllupet. Harry har sine veldedige prosjekter gående, men har vært på jakt etter en noe eget å drive med etter at han forlot Afghanistan som pilot i det militære.

Tiden var inne til å ta rollen til et nytt nivå.