I mars dukket det opp en emneknagg på Twitter: #WhereIsBiden? Hvor er Biden? Det er Joe Biden, Demokratenes presidentkandidat, mange lurte på hvor var.

Det er ikke noe godt tegn før et presidentvalg der Biden skal utfordre USAs sittende president Donald Trump.

Ingen amerikanere lurer derimot på hvor president Trump er.

Han har lange daglige pressekonferanser fra Det hvite hus om koronakrisen. På sosiale medier tar Trump stor plass. Han tvitrer mye og til alle døgnets tider. Mange av meldingene blir delt titusenvis av ganger. Ofte blir de også plukket opp av tradisjonelle medier.

I KJELLERSTUA: Her er Jill og Joe Biden, som prøver seg på digitale folkemøter fra kjellerstua. Foto: Brian Cahn / Brian Cahn

Valgkamp fra kjellerstua

Joe Biden, som etter alle solemerker blir Demokratenes presidentkandidat, må som mange amerikanere jobbe hjemmefra på grunn av koronakrisen. Derfra har han brukt mer ressurser på sosiale medier de siste ukene.

Biden har også fått støtte fra tidligere valgkampmotstandere: Bernie Sanders, som var den siste til å gi seg, ber innstendig sine tilhengere om å stille seg bak Biden. Elizabeth Warren gjorde nylig det samme. Kamala Harris og Pete Buttigieg støttet Biden allerede i tidlig mars. Nå har også tidligere president Barack Obama gitt sin fulle støtte til sin visepresident, i en elleve minutter lang video.

Men Joe Biden må selv nå ut til velgerne for å få dem til å bruke stemmeretten i november. I 2016 valgte mange demokratiske velgere å sitte hjemme.

På sosiale medier har Donald Trump et stort forsprang.

Mens Donald Trump har over 77 millioner følgere på Twitter, har Joe Biden knapt fem millioner. På Facebook har Biden fått 1,7 millioner følgere, mens Trump har 28 millioner.

Donald Trump har tvitret over 50.000 ganger siden han åpnet Twitter-kontoen sin i 2009. Joe Biden har ytret seg litt over 4000 ganger siden han ble aktiv på Twitter i 2007.

Joe Biden er kjent for å være best ansikt til ansikt. Men nå blir det ikke noe av folkemøtene. Besøkene til markeder og restauranter må vente. Alt skjer digitalt. Kanskje blir det slik helt fram til valget 3. november. Derfor haster det for Demokratene å ta igjen Republikanernes digitale forsprang.

Fra kjellerstua si i Delaware, snakker Biden og kona Jill til folket. Men det tar ikke helt av. Han klarer ikke å påvirke nyhetsdekningen slik Donald Trump så ofte gjør.

Et gjennomsnitt av de siste nasjonale meningsmålingene gir likevel Biden et lite forsprang. Ifølge Real Clear Politics, leder han med 5,5 prosent over Trump.

DOMINERER: Donald Trump dominerer både digitale flater og tradisjonelle medier. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Må vinne på Facebook

Flere demokrater frykter nå en reprise av presidentvalget i 2016, da meningsmålingene viste ledelse til Demokratenes kandidat Hillary Clinton. Den gang tok Clinton-kampanjen over det hun senere har kalt et elendig digitalt system.

Samtidig brukte Republikanerne sosiale medier effektivt med bruk av såkalt big data og svært målrettet politisk reklame. Saker og annonser med Donald Trump fikk langt mer oppmerksomhet på Facebook enn annonsene Clinton-kampanjen publiserte.

Trumps digitale sjef Brad Parscale fikk mye av æren.

– Hvis du skal bli USAs neste president, må du vinne valget på Facebook, sa Parscale til Washington Post i 2018.

I dag leder Parscale Donald Trumps valgkamp.

Etter en litt dårlig start, har Demokratene nå fått på beina en bedre digital organisasjon, sier Jennifer O’Malley Dillon, Bidens valgkampsjef, til the New York Times.

Appen Outvote skal koble Biden til potensielle velgere og bidragsytere, noe som blir helt nødvendig hvis koronapandemien fortsetter utover sommeren og høsten.

Joe Biden selv har begynt å publisere flere valgkampvideoer på nett. De best sette har rundt 16 millioner seere, ifølge the New York Times. Han har også startet en podkast og et nyhetsbrev. Men av alle de 24 kandidatene som ville bli Demokratenes presidentkandidat, var nok Biden blant de minst datakyndige.

– Jeg holder fortsatt på å bli vant til denne virtuelle valgkampen vi holder på med. Vi prøver en hel masse nye ting, skriver Biden i nyhetsbrevet.