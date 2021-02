Hvor er Aleksej Navalnyj?

Etter at en rett i Moskva 20. februar avviste anken til Aleksej Navalnyj, var det klart at han nå skal overføres til en ordinær fangeleir et sted i Russland.

Ivan Zjdanov i Fondet for kamp mot korrupsjon FBK, som Aleksej Navalnyj har vært frontfigur for, skriver på Twitter at de ikke fått noen informasjon om hvor opposisjonspolitikeren befinner seg.

Lørdag skriver det russiske nyhetsbyrået Tass at Navalnyj er overført til kolonne nummer to. Det er utenfor byen Pokrov i Vladimir fylke, nordøst for den russiske hovedstaden.

Ifølge Tass må Navalnyj være i karantene før han overføres til selve fangeleiren,.

Leiren han skal sone i er et fengsel med såkalt «allment regime». Dette er mer fritt enn fangeleirer med «strengt regime».

Putin kan nå ha knust all politisk motstand

Mener det er sannsynlig

Den kjente journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Eva Merkatsjeva har i mange år vært sentral i en organisasjon for å bedre innsattes forhold i russiske fengsler.

Hun sier til nyhetsbyrået Tass at det svært sannsynlig at Navalnyj blir plassert nettopp i leiren i byen Pokrov i Vladimir.

– Denne fangeleiren er tidligere testet på opposisjonspolitikeren Konstantin Kotov og nasjonalisten Dmitrij Demusjkin sier Merkatsjeva.

Aleksej Navalnyj har siden han ble arrestert 17. januar sittet i fengselet «Matrosens stillhet» i Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Hun besøkte flere ganger den spiondømte nordmannen Frode Berg, som satte i isolasjon i nesten to år i fengselet Lefortovo i Moskva.

Hun legger også til at fangeleiren i Vladimir fylke ligger nær Navalnyjs hjemplass Moskva.

Dette tilfredsstiller det prinsippet som nå er innført i Russland om at hvis mulig skal straffedømte sone «i nærheten av hjemmet».

Sier det ikke fare for Navalnyjs liv

Direktøren for det russiske fengselsvesenet Aleksandr Kalasjnikov sa før helgen at Navalnyj er sendt fra Moskva for å sone sin straff i en fangeleir, uten å si hvor.

Han la til at Navalnyj kommer til å bli behandlet som en normal fange, og at det ikke er noen fare for hans liv eller helse.

Mange har vært redd for at Aleksej Navalnyj kan bli forsøkt forgiftet på nytt, på samme måte som da han ble akutt syk etter et besøk i Sibir i august 2020.

Navalnyj har seinere selv vært med på å avsløre at personer i den russiske sikkerhetstjenesten FSB var direkte involvert i forgiftningsforsøket.

Navalnyj: Fikk innrømmelse fra en av dem som forgiftet ham

Aleksej Navalnyj ble behandlet for forgiftningen på et sykehus i Berlin, men ble umiddelbart arrestert da han vendte tilbake til Russland 17. januar 2021.

Aleksej Navalnyj på et treningsstudio i Tyskland 6. desember 2020. Foto: HANDOUT / Reuters

Han fikk så omgjort en betinget dom til to år og åtte måneder i fengsel, for å ha brutt meldeplikten fra en tidligere dom.

Seinere har han fått redusert denne dommen noe. Trolig må han sone to og et halvt år i fangeleir, og først bli en fri mann sommeren 2023.