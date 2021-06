Det er BBC som i sine russiskspråklige sendinger fredag melder at Roman Protasevitsj sammen med sin kjæreste Sofia Sapega er overført til husarrest.

BBC har snakket med Dmitrij Protasevitsj, som er faren til Roman Protasevitsj og som nå bor i eksil i Polen.

Dmitrij Protasevitsj sier at han utover det at han vet at sønnen nå bor i en leid leilighet i Minsk, ikke har noen informasjon om hva som skjer med Roman Protasevitsj.

Sofia Sapega, som er russisk statsborger, skal oppholde seg i en annen leilighet i den hviterussiske hovedstaden.

Internasjonal oppmerksomhet

Dette vakte stor oppsikt da hviterussiske myndigheter tvang et fly fra Ryanair fra Athen til Vilnius til å lande i Minsk, med påskudd om at det var en bombetrussel mot flyet.

Om bord på flyet var Roman Protasevitsj, en av de mest kjente opposisjonelle hviterussiske journalistene. Han har helt siden han var i tenårene låss for å få slutt på styret til Hviterusslands eneveldige president Aleksandr Lukasjenko.

Det norske utenriksdepartementet kalte hendelsen «sjokkerende og uakseptabel».

Kan få 15 år i fengsel

Protasjevitsj hadde vært med å grunnlegge medieplattformen Nexta, som var helt sentral i å mobilisere de store demonstrasjonene i Hviterussland etter det omdiskuterte presidentvalget i landet i august 2020.

Roman Protasjevitsj ble sammen med sin kjæreste Sofia Sapega arrestert på flyplassen i Minsk, og har nå anklager som kan gi ham opp til 15 år i fengsel rettet mot seg.

Det har vært markeringer i mange land til støtte for Roman Protasevitsj, blant annet i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Foto: AP / NTB

Han har selv stått fram på hviterussisk TV og innrømmet at han har vært med på å organisere ulovlige demonstrasjoner.

Hans støttespiller eog familien mener at opptredende på statlige TV har skjedd fordi han er tvunget til å gjøre dette.