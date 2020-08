Hviterussland: – Dette er deres siste sjanse

– Skift side nå. Dette er deres siste sjanse.

Maria Kolesnikova står med mikrofonen i hånden foran det statlige fjernsynshuset i Minsk. Hun er stabssjef for Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja og kommer med en klar appell til statsansatte og mediene. Skift side nå og unngå å bli straffeforfulgt siden, lyder oppfordringen.

Kolesnikova ber dem om å slutte seg til generalstreiken som opposisjonen har tatt initiativet til. De krever at Lukasjenko trekker seg og lyser ut frie, demokratiske valg.

– President Aleksandr Lukasjenko blir nødt til å gå av. Han har ikke nok støtte i folket, sier Maria Kolesnikova til NRK utenfor fjernsynshuset.

Det var mandag varslet generalstreik i Hviterussland. Du trenger javascript for å se video. Det var mandag varslet generalstreik i Hviterussland.

Møtt av jublende demonstranter

Mandag formiddag strømmet det stadig flere journalister og fotografer ut av TV-huset for å slutte seg til generalstreiken, til stor jubel hos opposisjonens tilhengere utenfor.

«Skam, skam!» ropte demonstrantene som var møtt opp, med henvisning til presidentens bruk av makt og vold mot fredelige demonstranter.

Kravet som har gjallet siden presidentvalget fortsatte i dag. De ønsker at presidenten går av umiddelbart.

Opposisjonens tilhengere jublet da ansatte ved den statlige TV-kanalen sluttet seg til deres krav mandag formiddag. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

President Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994 og omtales ofte som «Europas siste diktator».

Flere tusen fabrikkarbeidere skal nå også ha lagt ned arbeidet for å slutte seg til protestene mot ham.

Marina Metrofanova forteller til NRK i Minsk at hun ønsker nye, frie valg i Hviterussland og derfor har sluttet seg til demonstrasjonen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg

Ifølge de offisielle resultatene sikret Aleksandr Lukasjenko seg over 80 prosent av stemmene, mens Tikhanovskaja fikk under 10 prosent i presidentvalget 9. august.

Opposisjonen hevder derimot at de vant valget, men at omfattende valgfusk ga et annet resultat.

Fra sitt eksil i Litauen melder opposisjonsleder Tikhanovskaja at hun står klar til å overta. Det blir ikke aktuelt ifølge president Aleksandr Lukasjenko.

– Vi har akkurat holdt valg. Så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg, sier Lukasjenko mandag ettermiddag.

Svetlana Tikhanovskaja skapte stor begeistring da hun kastet seg inn i presidentvalgkampen i sommer. Her fra valget 9. august. Foto: SERGEI GAPON

Ønsket ikke å bli politiker

Svetlana Tikhanovskaja (37) er den tidligere engelsklæreren som kastet seg inn i presidentvalgkampen etter at ektefellen hennes ble fengslet og forhindret fra å stille.

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet, sier Svetlana Tikhanovskaja fra sitt eksil mandag.

– Jeg er klar til å ta ansvaret og bli en nasjonal leder i denne perioden.

Fakta om Svetlana Tikhanovskaja Foto: SERGEI GAPON Ekspandér faktaboks Opposisjonens presidentkandidat. Ifølge offisielle resultater fikk hun 10,1 prosent av stemmene i valget i Hviterussland 9. august.

37 år gammel, engelsklærer og oversetter, tidligere hjemmeværende.

Gift med den populære bloggeren Sergej Tikhanovskij, som opprinnelig skulle stille til valget, men som ble fengslet.

Kastet seg inn i valgkampen da ektefellen ble fengslet og forhindret fra å stille.

Befinner seg nå i eksil i Litauen.

Krever president Aleksandr Lukasjenkos avgang og nyvalg, og sier at hun er klar til å overta som president. Kilde: NTB/NRK

NRKs korrespondent Jan Espen Kruse følger utviklingen i Minsk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Store demonstrasjoner

Hviterussland har vært preget av store demonstrasjoner siden valget. Landets sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på protestene og over 7.000 demonstranter er pågrepet.

Flere av dem som siden er løslatt, forteller om mishandling og tortur.

Internasjonalt har det kommet sterke reaksjoner. EU har varslet sanksjoner, som Norge slutter seg til.

– Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant, slo statsminister Erna Solberg (H) fast i helgen.

Fakta om Aleksandr Lukasjenko Foto: Dmitri Lovetsky Ekspandér faktaboks Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994.

Senest gjenvalgt i 2015 med 83 prosent av stemmene i et presidentvalg som ble sterkt kritisert av internasjonale observatører.

Utdannet lærer og agronom. Tjenestegjorde i de sovjetiske grensestyrkene på 1970- og 1980-tallet. Ble medlem av kommunistpartiet i 1979. Han har også vært nestformann i et kollektivbruk og direktør i et statseid jordbrukskollektiv.

Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator».

(Kilde: NTB)

Demonstranter i Minsk også mandag, med krav om frie, demokratiske valg. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Slutter seg til streiken

Det ser nå ut til at to statlige TV-kanaler går ut i streik. Det er symbolsk veldig viktig fordi det viser at noen leder an i denne generalstreiken.

Det kommer også rapporter om at ansatte ved andre store, statlige fabrikker som produserer blant annet biler, busser og maskinteknologi har sluttet seg til streiken.

Det avgjørende blir naturligvis om opposisjonen klarer å nærmest lamme hele samfunnet i dagene og ukene som kommer.

NRK møter fotografen Sergej Kapustin utenfor fjernsynshuset i Minsk, etter at han sluttet seg til streiken. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

EU innkaller til hastemøte

Til NRK sier de streikende i Minsk at de er forberedt på å holde ut i lang tid for å få et regimeskifte.

De ønsker at opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja tar over umiddelbart, og at president Aleksandr Lukasjenko avslutter sine 26 år ved makten.

Demonstrantene sier at de ikke vil ha det de selv et kaller diktatur som bruker rå politimakt mot fredelige demonstranter.

EU-president Charles Michel hasteinnkalte mandag unionens ledere til et videotoppmøte om utviklingen. Møtet finner sted onsdag.

– Folket i Hviterussland har rett til å bestemme sin egen fremtid og fritt velge sin leder. Vold mot demonstranter er uakseptabelt og kan ikke tillates, ifølge Michel.