Kvaliteten er dårlig, men likevel er det mulig å få med seg det som skjer i en samtale mellom en person i en spesialavdeling av det hviterussiske KGB, og den daværende sjefen for sikkerhetspolitiet Vadim Zajtsev.

– Mot Sjeremet må vi bare slå til, for å få knullet horen sier Zaitsev i et opptak. Bannordene sitter løst, men innholdet er ikke til å misforstå.

Vadim Zaitsev var sjef for det hviterussiske sikkerhetspolitiet KGB fra 2008 til 2012. Foto: Narodnyj Tribunal

Det er den hviterussiske nettsiden Nexta Live som har offentliggjort opptaket.

Pavel Sjeremet ble drept av en bilbombe i sentrum av den ukrainske hovedstaden Kiev 20. juli 2016.

Ukrainske etterforskningsmyndigheter sendte 4. januar ut en pressemelding der de bekreftet at de har fått tilgang til lydopptaket fra 2012. De samarbeider med et EU-land om videre etterforskning i saken. Fem personer ble opprinnelig arrestert, og mistenkt for å stå bak drapet på Sjeremet. Disse nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Pavel Sjeremet ble drept av en bilbombe i Kiev 20. juli 2016. Foto: SERGEI SUPINSKY / Afp

Kritisk til makten

Pavel Sjeremet skapte seg et navn på 1990-tallet - som en uredd og pågående journalist i Hviterussland.

Han jobbet blant annet som korrespondent for Den russiske TV-kanalen ORT,. Kanalen var en viktig informasjonskilde for mange i Hviterussland etter at Aleksandr Lukasjenko i 1994 overtok som president. Han kneblet store deler av den frie pressen i landet.

Sjeremet ble seinere utvist fra Hviterussland og bodde lenge i Moskva, før han valgte å slå seg ned i Ukraina. Han var i 2014 sterkt kritisk til den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøyen, og støtten til prorussiske separatister i Donbass.

Pavel Sjeremet var en av de mest kjente journalistene i det postsovjetiske samfunnet. Foto: DMYTRO LARIN / Afp

I lydopptaket fra 2012, som nå er offentliggjort, sier den tidligere KGB-sjefen Zaitsev at det ikke står på penger i arbeidet med å likvidere Sjeremet og andre politiske motstandere. President Aleksandr Lukasjenko personlig er den som skal gitt ordre om å gjennomføre dette, ifølge opptaket med Zaitsev.

Det skal ha vært satt av 1,5 millioner dollar eller rundt 13 millioner norske kroner til oppdraget, ifølge Zaitsev.

Skiskytterpresident

Zajtsev overtok seinere som leder for Det hviterussiske skiskytterforbundet. Han var blant dem som forhandlet fram en avtale for å få den tidligere franske skiskytterstjernen Rafael Poiree som trener for landslaget.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har de siste månedene sett at hundretusener av hviterussere har gått ut i gatene for å demonstrere mot hans autoritære styre.

Lukasjenko sier at han vant presidentvalget 8. august 2020, men opposisjonen i landet og de fleste europeiske land nekter å godkjenne valgresultatet.

I en tale til opprørspolitiet OMON rett før nyttår takket han dem for at de hadde slått hardt ned på protestene.

Aleksandr Lukasjenko takket 30. desember 2020 det hviterussiske opprørspolitiet OMON for at de hadde slått ned på demonstrasjonene i landet. Foto: Maxim Guchek / AP

Flere politiske drap

Det har lenge vært klare indisier på at Lukasjenko og hans støtte spillere har vært involvert i drap på politiske brysomme elementer, blant annet fotografen Dmitrij Zavadskij som jobbet med Pavel Sjeremet på 1990-tallet.

Men hvis de lydopptakene som nå er lagt fram er ekte, og mye tyder på det, så er dette nok et bevis på at han representere det kanskje mest undertrykkende regimet i Europa i dag.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja kommer på besøk til Norge 10. januar, der hun blant andre skal møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg.