I den Hviterussiske hovedstaden Minsk er stemningen svært spent foran nok en stor markering som er tillyst av opposisjonen søndag ettermiddag.

Kolonner med pansrede kjøretøyer har i løpet av formiddagstimene kjørt inn i sentrum av byen og tatt stilling foran offentlige bygninger, blant annet residensen til landets omstridte president Aleksandr Lukasjenko.

Demonstranter er bedt om å samle seg klokken 14 norsk tid, dagen før Lukasjenko etter planen skal dra til Russland for å møte sin russiske kollega Vladimir Putin.

Demonstrantene krever at Lukasjenko trekker seg og at det blir gjennomført demokratiske og rettferdige valg i landet. Dagens demonstrasjon har fått tittelen «Heltenes marsj», som en hyllest dem som har mistet livet eller sitter fengslet etter protestene i landet etter det omdiskuterte presidentvalget 9. august.

Politiet har allerede begynt å arrestere demonstranter i Minsk Foto: AP

Maria Kolesnikova overført til nytt fengsel

Lørdag kom meldingen om at Maria Kolesnikova nå er overført til et fengsel i byen Zjodino nordvest for den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Mer en noen annen er den 38 år gamle fløytisten blitt et symbol på kampen for demokrati i Hviterussland. Ikke minst har det at hun rev i stykker passet sitt for å hindre at hun ble deportert til Ukraina, gjort henne til en helt blant mange.

Maria Kolesnikova sitter nå fengslet utenfor den hviterussiske hovedstaden Minsk Foto: Sergei Gapon / AFP

Nå har hun gjennom sin advokat Ljudmila Kazak levert en anmeldelse for maktbruk fra sikkerhetspolitiet KGB, i forbindelse med at hun ble kidnappet på åpen gate og seinere ført til grensen mot Ukraina. Ifølge Kolesnikova skal sikkerhetspolitiet truet henne med 25 års fengsel og å drepe henne.

Myndighetene anklager henne for å ville styrte de som i dag styrer i Hviterussland. Ifølge hennes far Aleksander Kolesnikov er hun anklaget etter paragraf 361 punkt 3 i den hviterussiske straffeloven.

Under markeringene i Minsk 12. september var det mange som bar bilder av Maria Kolesnikova, og det er ventet at det samme kommer til å skje under dagens planlagte stormønstring i Minsk.

Andre kvinner hadde skrevet plakater der det stod at «Du har farget mitt hjerte med blå smerte». Dette som en henvisning til påstandene fra president Aleksandr Lukasjenko om mange av dem som har stått fram med bilder av seg selv mørbanket av politiet, har malt blåmerkene på kroppen selv.

Sveta ( Svetlana Tikhanovskaja) er min president og Masha (Maria Kolesnikova) er min dronning står det på denne plakaten som en demonstrant bar under markeringen i Minsk 12. september Foto: TUT.BY / Reuters

Presser Putin Lukasjenko?

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, som ifølge ham selv og hans tilhengere fikk 80 prosent av stemmene under presidentvalget 9. august, reiser mandag til OL-byen Sotsji på den russiske Svartehavskysten for å møte Russlands president Vladimir Putin.

I de offisielle meldingene som er sendt ut fra den russiske presidentadministrasjonen heter det økonomisk samarbeid og integrasjon er det viktigste som skal diskuteres under samtalene.

Aleksandr Lukasjenko møtte lørdag 12. september representanter for politi og militære, for å diskutere sikkerhetssituasjonen i landet Foto: Andrei Stasevich / AP

Det er ventet at Putin vil kreve at Hviterussland nå sier ja til et tettere økonomisk samarbeid, i tråd med tidligere avtaler om integrering av de to landene. Dette som en garanti for at Russland fortsatt støtter hans regime, til tross for protestene i landet.

Lukasjenko sa i desember 2019 nei til en ny avtale om sterkere integrering av de to landene.

Russiske elitestyrker til Hviterussland

Samtidig kommer meldingen søndag formiddag om at Russland sender elitestyrker fra fallskjermdivisjonen i Pskov for å delta i den planlagte militærledelsen med det hviterussiske forsvaret kommende uke.

Avdelinger fra Fallskjermdivisjon 76 var blant annet involvert inne i Øst-Ukraina under kampene mot de ukrainske regjeringsstyrkene seinsommeren 2014, og de led store tap under kampene mot de tsjetsjenske separatistene i 2000.

Russlands president Vladimir Putin under et besøk hos Den 76 fallskjermdivisjonen i Pskov 1. mars 2020 Foto: SPUTNIK / Reuters

Det russiske forsvaret understreker ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti at fallskjermstyrkene skal trekkes ut av Hviterussland med en gang øvelsen er over og at dette ikke har noe med politikk å gjøre. Serbia har tidligere sagt nei til å være med på den planlagte «Slavisk brorskap-øvelsen», etter press fra EU og Nato.