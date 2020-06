– Skam! Skam! ropte demonstranter taktfast i sentrum av den hviterussiske hovedstaden Minsk fredag.

De krevde også at opposisjonspolitikere som har blitt arrestert den siste tiden, blir satt fri.

For å kunne stille i presidentvalget 9. august, må en kandidat samle inn minst 100.000 underskrifter. I går var siste dag dette var mulig. I går kveld begynte politiet å arresterte folk som samlet seg i sentrum av hovedstaden for å vise støtte til den politiske opposisjonen.

Tøfler har blitt et viktig symbol i hviterussisk valgkamp. De kan brukes til å slå kakerlakker flate. Foto: SERGEI GAPON

– Ikke lenger redd

Den hviterussiske menneskerettsorganisasjonen Vjasna sier til nyhetsbyrået AFP at 80 personer ble arrestert i Minsk i går, mens 60 ble pågrepet i andre byer.

KREVER RETTFERDIGE VALG: En kvinne blir pågrepet av politiet under protestene i går. Foto: STR / AP

– Jeg er her fordi jeg ønsker at det skal være rettferdige valg i Hviterussland, slik at vi endelig kan velge vår president, sier den 24 år gamle Marina til nyhetsbyrået AP.

Hun ønsker at Hviterussland skal utvikles, slik at barna hennes får et bedre liv enn hun hittil har hatt.

– Jeg er lei av å være redd. Jeg tror at alle som er her har sluttet å være redde, sier den unge kvinnen Alina.

Hun mener at myndighetenes trussel om å fengsle demonstranter i 15 dager ikke er så veldig skremmende, sammenlignet med en fremtid uten muligheter for den enkelte.

Voldsomme anklager

Torsdag ble Viktor Babariko arrestert og anklaget for grov økonomisk kriminalitet.

UØNSKET KONKURRENT: Opposisjonspolitikeren Viktor Babariko får trolig ikke stille i presidentvalget i Hvoterussland den 9. august. Foto: Sergei Grits

Han er ifølge hviterussiske medier den opposisjonspolitikeren som har størst oppslutning blant velgerne. Han skal ha samlet inn mer enn 400.000 underskrifter.

Babariko var leder for Belgazprombank, en bank som er eid av den russiske energigiganten Gazprom.

Nå er om lag 20 ansatte i banken arrestert, og Babariko er anklaget for å ha ført mer enn fire milliarder kroner ulovlig ut av landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han beskyldes også for skatteunndragelse.

VIL HA NY LEDER: Den siste tiden har hviterussere stått i kø i timesvis for å gi opposisjonens presidentkandidater underskriftene de trenger for å registreres. Foto: VASILY FEDOSENKO

Babariko var klar over at han kunne bli arrestert når som helst, og fikk på forhånd laget en video som skulle offentliggjøres når det eventuelt skjedde. Der er budskapet dette:

«Som vi regnet med, rensker de hviterussiske myndighetene og Aleksandr Lukasjenko personlig opp i det politiske landskapet foran presidentvalget. Rett etter at Babariko bestemte seg for å komme til makten på en lovlig måte, og begynte å få betydelig oppslutning, så begynte tilfeldigvis etterforskningen av han. Hele landet ser det og forstår at makten forsøker å fjerne den neste konkurrenten».

– Opposisjonen får ikke overta

Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden han ble valgt i et demokratisk valg i 1994. Han lovet å bekjempe korrupsjonen i landet.

Autoritær: President Aleksandr Lukasjenko har i vest fått tilnavnet «Europas siste diktator». Siden 1994 har han gått svært hardt fram mot den politiske opposisjonen. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

Men siden har Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ikke godkjent et eneste valg i Hviterussland. Politisk opposisjon har blitt undertrykket, og flere av Lukasjenkos politiske motstandere har fått lange fengselsstraffer.

Etter at Babariko ble pågrepet, sa presidenten at myndighetene hadde avslørt en utenlandsk plan for å destabilisere landet. Han lovet at opposisjonen ikke skulle overta makten.

MER ENN ET KVART ÅRHUNDRE: President Lukasjenko er fast bestemt på å fortsette å styre Hviterussland. To av opposisjonens tre mulige presidentkandidater er nå arrestert.

– De ønsker å sette landet på hode, destabilisere situasjonen. Dere må huske på, og alle som hører meg også, de kommer ikke til å overta landet, sa president Lukasjenko.

Uvanlige protester

Men hviterussiske kommentatorer sier at den autoritære presidenten står overfor sin hittil største politiske utfordring. De hviterussiske velgerne har i mange år vært temmelig tålmodige med landets leder, men nå ser det ut til å være et stemningsskifte på gang.

– Samfunnet er polarisert, sier den uavhengige kommentatoren Valerij Karbalevitsj til AFP.

Han viser til at et folkelig uttrykk nå er «Hvem som helst, bare ikke Lukasjenko».

Bloggeren og opposisjonspolitikeren Sergej Tikhanovskij ble også nektet å stille i presidentvalget. Han fant opp slagordet «Stopp kakerlakken!», og det spredde seg veldig raskt og ble svært populært.

I Hviterussland spør mange seg nå hvor langt den politiske opposisjonen er villig til å gå for å få til et maktskifte, og hvor langt president Lukasjenko er villig til å gå for å beholde makten.