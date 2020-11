Søndag for en uke siden ble mer enn 1000 demonstranter arrestert i den hviterussiske hovedstaden Minsk og i andre byer.

Hittil i dag har mer enn 210 mennesker blitt arrestert, ifølge menneskerettsorganisasjonen Viasna.

FRAKTES BORT: Opprørspolitiet begynte tidligere i dag å slå hardt til mot demonstrantene. Mer enn 110 skal være arrestert hittil. Foto: tut.by

Endrer taktikk

Det er nå vanskelig å si hvor mange som deltar i dagens protestmarkering, som har fått navnet «Kamp mot fascismen».

FORVIRRER: Protestmarkeringene har i dag startet i boligområdene. Rutene de følger blir opplyst senere enn vanlig, slik at det skal bli vanskeligere for myndighetene å vite hvor de skal sende politistyrkene. Foto: tut.by

Det uavhengige hviterussiske nettstedet tut.by melder at det i dag er snakk om mer enn ti ulike demonstrasjoner som har startet i boligområdene. Noen oppholder seg bare i nærområdet, mens andre går mot sentrum.

Opposisjonens nyhetsbyråer Nexta og Maja Kraina Belarus bekrefter at en ny taktikk er tatt i bruk i dag.

Hensikten er å gjøre det vanskeligere for opprørspolitiet og de militære styrkene å arrestere demonstranter.

Men også i dag har politiet sperret av gater i sentrum av Minsk. Metrostasjoner har vært stengt, og det mobile internettet fungerer dårlig etter ordre fra Lukasjenko-regimet.

Sikkerhetsstyrker og pansrede kjøretøy med vannkanoner er utplassert i gatene i hovedstaden.

Færre deltakere

De to siste søndagene har den hviterussiske opposisjonen ikke klart å mobilisere like mange demonstranter som tidligere.

FÆRRE: Massedemonstrasjoner har ikke skremt hviterusserne fra å delta i demonstrasjonene, men antallet er ikke så stort som tidligere. Foto: tut.by

På det meste etter presidentvalget den 27. august, har om lag 200 000 mennesker deltatt i protestene.

President Lukasjenko hevder at han vant valget med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen mener at det var Svetlana Tikhanovskaja som vant, og at valget var preget av juks.

FÅR STØTTE: Vestlige land ser på opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja som den reelle vinneren av presidentvalget. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Tikhanovskaja flyktet etter presidentvalget til Litauen. Hun har siden møtt mange vestlige politikere der. Hun har også reist rundt til europeiske hovedsteder og blitt tatt imot av lederne der.

Norge støtter straffetiltak

EU og andre vestlige land støtter opposisjonen, og har innført straffetiltak mot Lukasjenko og sentrale personer i hans krets. Straffetiltakene ble også innført fordi myndighetene i Hviterussland etter EUs mening har brukt en uakseptabel grad av vold mot demonstrantene.

BLIR SITTENDE: President Aleksandr Lukasjenko håper trolig at protestene skal dø ut. Han viser ingen tegn til å ville gå av. Foto: Nikolai Petrov / AP

I forgårs sluttet norske myndigheter seg til nye og utvidede straffetiltak som EU har innført mot Lukasjenko-regimet.

Men president Lukasjenko har ikke vist noen tegn til å ville gå av.

Mye tyder på at han håper at protestbølgen fra opposisjonens side skal gå over av seg selv. Den hviterussiske lederen hevder at opposisjonen styres og finansieres fra vestlige land.

Lukasjenko får politisk og økonomisk støtte fra Russland. De russiske lederne har anerkjent valget av ham som president.

