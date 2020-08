Aleksandr Akhremtsjik tar imot NRK i sin leilighet i utkanten av den hviterussiske hovedstaden.

Han er 37 år gammel, og har vært ansatt i politietaten i 14 år. På stuebordet har han lagt fram medaljer som han har fått opp gjennom årene. Spesielt stolt er han over utmerkelsen som viser at han i alle år har vært en eksemplarisk tjenestemann.

Akhremtsjik har vært ansatt ved Hviterusslands politiakademi, som står for utdannelsen av store deler av politikorpset.

– En forbrytelse

Men for noen dager siden sluttet 37-åringen i politiet. Han vil ikke lenger være en del av et politikorps som bruker vold mot demonstranter.

VIL IKKE MER: Aleksandr Akhremtsjik slutter i politiet etter 14 år på grunn av volden mot demonstrantene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg føler skam og skyld for det som har skjedd mot demonstrantene. Fortellingene om hvordan folk ble slått i bussene og lastebilene, det skal ikke forekomme, det er en forbrytelse, sier Akhremtsjik til NRK.

I dagene etter presidentvalget den 9. august, gikk det hviterussiske opprørspolitiet svært hardt til verks for å slå ned demonstrasjonene der folk protesterte mot valgresultatet.

Opposisjonen mente det var valgfusk at sittende president Aleksandr Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene.

Demonstrasjonene er nå inne i sin andre uke. Over 150.000 demonstrerte mot den sittende presidenten i hovedstaden Minsk på søndag. De krever Lukasjenkos avgang.

Lukasjenko avviser alle krav om å gå av. Etter uker med demonstrasjoner, ba han lørdag hæren ta i bruk de strengeste tiltakene mot demonstrantene.

– Ble nesten kvalt av blod

Selv troppet han opp med rifle og skuddsikker vest da han gikk ut av et helikopter søndag, mens demonstrasjonene pågikk like ved.

– Opprørspolitiet begynte å slå meg i ansiktet, jeg hadde regulering og ble full av blod, jeg ble nesten kvalt av blod, sier 20 år gamle Dmitrij Khodorovitsj til NRK.

PÅGREPET: Dmitrij Khodorovitsj forteller at han ble mishandlet i to døgn av politiet før han ble sluppet ut og kunne få medisinsk behandling. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Vi møter den unge mannen utenfor et sykehus i Minsk, der han får behandling for skader i en arm, et bein og et mindre skuddsår. Han og kjæresten kjørte bil da de ble stanset av politiet. Årsaken var at de som veldig mange andre hadde tutet i sympati med demonstrantene som var ute på gatene.

ALVORLIG: Dmitrij Khodorovitsj får behandling for flere skader etter å ha vært i politiets varetekt i to døgn. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Khodorovitsj sier at flere politifolk gikk løs på bilen, og knuste vinduer. Det ble også løsnet skudd. Den unge mannen ble skremt og kjørte fra stedet, men ble igjen stanset av politiet.

Han forteller at han ble arrestert og fraktet til et fengsel der han sammen med mange andre ble mishandlet av politifolkene.

– De snudde meg på magen, og begynte å slå meg i bakhodet med kølle og med hendene. Jeg begynte å miste bevisstheten, våknet og besvimte igjen, sier 20-åringen.

Etter to døgn i fengsel undertegnet Khodorovitsj en tilståelse som han ikke fikk lese. Sammen med mange andre hardt skadde demonstranter ble han sluppet ut og fikk medisinsk behandling.

SLIPPER GRADVIS UT: Fortsatt sitter demonstranter fengslet i Hviterussland, selv om de fleste har blitt sluppet fri. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men nå har han blitt tiltalt for å ha forsøkt å kjøre på en politimann, og risikerer inntil fem år i fengsel. Han avviser at han har kjørt på noen, og sier at hele saken oppfattes som absurd.

– Jeg vil at alle de som var med på å slå folk, som skadet dem, drepte dem, de må straffes strengt, de må dømmes og fengsles, understreker Khodorovitsj.

Oppfordrer til å skifte side

I Litauen, der opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja er i eksil, er det blitt arrangert støttedemonstrasjoner for befolkningen i Hviterussland. Fra eksil oppfordrer Tikhanovskaja politi og militære til å skifte side i konflikten i hjemlandet.

– Jeg henvender meg til folk i uniform. Hvis dere bestemmer dere for å ikke utføre forbryterske ordre, og går over til folkets side, så vil folket tilgi dere og støtte dere, sier Tikhanovskaja.

OPPFORDRING: Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja ber politi og militære om å skifte side i konflikten i Hviterussland. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Flere opposisjonsledere ble pågrepet i Hviterussland på mandag. Blant annet fikk nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj beskjed om å møte opp til avhør.

Aleksandr Akhremtsjik som nylig sluttet i politiet, sier at han kjenner til fire andre politiansatte som har gjort det samme. Men han vet ikke hvor mange som har gjort det i hele det hviterussiske politikorpset.

– Mange politifolk støtter ikke det som har skjedd, de fordømmer det, og mange står nå foran det samme valget som jeg har tatt, sier den tidligere politimannen.