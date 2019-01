Hvite rotter invaderer italiensk landsby

Det ser ut som en scene fra en skrekkfilm. Idet en bil kjører langs veien en stille kveld, flytter hundrevis av rotter seg over asfalten, skriver The Guardian.

Rotteinvasjonen har pågått i noen dager i den lille landsbyen nord i Italia.

Lokalbefolkningen har gitt de uønskede firbeinte gjestene kallenavnet «gale hvite rotter» på grunn av dyrenes snåle oppførsel. Angivelig skal rotter ha hoppet opp fra asfalten foran biler og tatt livet av hverandre.

– Jeg har aldri sett noe slikt før, sier en brannmann til en lokal avis.

Spesialstyrke mot rotter

Myndighetene i provinsen Cesena har satt sammen en spesialgruppe som består av brannmenn, politifolk og helseinspektører for å håndtere situasjonen. Den ble kjent i det øvrige Italia da noen publiserte videoopptak tatt fra en bil og som viste rottene.

– Proffer og eksperter er satt på saken, sier Cesena-provinsens miljøråd-leder Francesca Lucchi til avisen Il Resto del Carlino.

Rottene ser ut til å ha kommet fra en et anlegg for dueoppdrett som ble stengt i fjor, der de kan ha tatt seg til rette i den tomme innhegningen for å finne ly og mat.

– Det er svært sannsynlig at rottene har gått tom for mat inne i innhegningen, og at de deretter har forlatt stedet for å finne mer mat i områdene utenfor, sier den lokale borgermesteren Paolo Lucchi.