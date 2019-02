Hver eneste døde sel, delfin og hval hadde plast i magen

Forskere fra University of Exeter and Plymouth Marine Laboratory har undersøkt mageinnholdet til 50 dyr fra 10 ulike arter av delfin, sel og hval. Studien, som er publisert i Scientific Reports, viser at alle hadde bitte små plastbiter, mindre enn fem millimeter store, i både magesekk og tarmer.

– Det er sjokkerende, men ikke overraskende, sier hovedforfatter Sarah Nelms i en uttalelse.

De fleste partiklene var syntetiske fibre som kan stamme fra alt fra klær til fiskenett, tannbørster og andre produkter laget av nylon. Resten var fragmenter som muligens stammer fra matemballasje og plastflasker.

Antallet partikler per dyr var relativt lav, omkring 5,5 partikler per dyr. Dette tyder på at plasten passerer gjennom fordøyelsessystemet eller blir gulpet opp.

Ingen sikker sammenheng

– Vi kan ikke ennå si noe om effekten av mikroplasten, eller kjemikaliene som fester seg til den. Det trengs mer forskning for å finne ut hva plasten har å si for dyrs helse, sier Nelms.

Alt i alt døde dyrene av en rekke ulike årsaker. Forskerne bemerker at dyrene som døde av infeksjoner hadde så vidt mer mikroplast i magen enn andre dyr. Utover det kan de ikke trekke noen bastante konklusjoner om plasten i seg selv fører til sykdom eller død.

Sjøpattedyr er gode markører for hvordan menneskelig virksomhet påvirker det marine miljøet, fordi de lever lenge og høyt oppe i næringskjeden.

En studie fra i fjor viser at mikroplast tar veien opp gjennom mindre dyr som krabber og muslinger, til rovdyr som spiser dem, som seler og hvaler. Forskere har funnet mikroplast i nesten alle marine arter der de har lett, fra bitte små plankton til fiskelarver, skilpadder og nå delfiner, seler og hvaler.