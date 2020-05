Hvem sto bak angrepet mot Venezuela?

Det var forrige søndag at Venezuelas statlige TV meldte om et forsøk på «invasjon». En gruppe bevæpnede menn i hurtigbåter hadde prøvd å gå i land, men var blitt stanset av landets sikkerhetsstyrker. Ifølge meldingene var åtte mennesker blitt drept og flere arrestert.

Tre dager senere sto en av de arresterte, den tidligere amerikanske elitesoldaten Luke Denman, frem på TV og fortalte følgende: Han skulle få opptil 100.000 dollar for å bortføre Venezuelas president Nicolás Maduro og bringe ham til USA.

Hans oppdragsgiver var en amerikaner som driver et sikkerhetsfirma i Florida. Og bak det hele sto USAs president Donald Trump, fortalte den tidligere soldaten.

Synes du historien er for god til å være sann? Her er fem spørsmål og svar.

1. Er det hele bare oppspinn?

Venezuelas president, Nicolás Maduro, viser frem en kontrakt som han mener beviser at opposisjonsleder Juan Guaidó sto bak aksjonen.

Vi har hørt mange historier om angrep mot Nicolás Maduro, mannen som har ledet Venezuela de siste sju årene. Og det er all grunn til å være skeptisk. Han er ekstremt upopulær i store deler av befolkningen, og mange land anerkjenner ham ikke lenger som landets lovlige leder.

Det er derfor svært viktig for Maduro å samle sine tilhengere mot en ytre fiende – virkelig eller innbilt.

Men historien om aksjonen på kysten av Venezuela forrige helg er åpenbart sann, for kildene er mange og troverdige.

2. Hvorfor vil man fjerne presidenten?

Venezuela under Nicolás Maduro har utviklet seg til en sosial og økonomisk tragedie, med akutt mangel på matvarer, forbruksvarer og medisiner.

Millioner av mennesker har forlatt landet, og meningsmålinger viser at Maduro ville tapt klart hvis det var blitt avholdt frie og rettferdige valg.

En av deltakerne i aksjonen mot Venezuela føres bort av sikkerhetsstyrkene. Foto: REUTERS TV

I fjor erklærte lederen for nasjonalforsamlingen, opposisjonspolitikeren Juan Guaidó, seg som landets rettmessige president, og han ble anerkjent av USA og nærmere 50 andre vestlige land.

Men Maduro holder på makten, forhandlinger har vist seg nytteløse, og desperasjonen stiger blant dem som ønsker å bli kvitt ham – hos opposisjonen, blant eksil-venezuelanere, og hos ledelsen i USA.

3. Hvem organiserte angrepet?

Washington Post synes å ha de beste kildene i denne saken, og avisen forteller en thriller-preget historie om bakgrunnen for aksjonen sist søndag.

Det startet med et møte i en fasjonabel villa i Miami, Florida i fjor høst. Det ble ledet av et eksil-medlem av Venezuelas opposisjon, som hadde fått i oppdrag av opposisjonsledelsen å finne en løsning for å styrte president Nicolás Maduro.

På møtet var også Jordan Goudreau, en amerikaner med lang erfaring fra «Green Berets» – USAs berømte og omstridte spesialstyrke. Han hevdet å kunne mønstre en styrke som kunne bortføre Maduro og hans nærmeste medarbeidere.

Sambandsutstyr, falske dokumenter og våpen ble beslaglagt under aksjonen sist søndag. Foto: MARCELO GARCIA

Det ble enighet om et samarbeid, og det ble skrevet under en kontrakt.

4. Hva gikk galt?

Forrige søndag ble altså aksjonen iverksatt, og den ble en fiasko. Ifølge Venezuelas regjering hadde landets etterretning full oversikt over det som skulle skje, og at den arresterte amerikaneren sto frem på venezuelansk TV er selvsagt en stor propagandaseier for Maduro-regimet.

Den arresterte ex-soldaten fortalte at den tidligere «Green Berets»-soldaten Jordan Goudreau hadde organisert aksjonen og skaffet våpen og utstyr.

Og han viste frem en kontrakt med Goudreau som bærer underskriften til Venezuelas opposisjonsleder og «skyggepresident» Juan Guaidó.

I tillegg hevder han altså at USAs president Donald Trump står bak det hele.

Rundt 50 land anerkjenner Juan Guaidó som Venezuelas rettmessige president. Han er nå i en vanskelig stilling etter angrepet mot Venezuela. Foto: CRISTIAN HERNANDEZ / AFP

5. Hvem snakker sant?

Særlig vanskelig – og farlig – er denne saken for opposisjonsleder Juan Guaidó. Han er blitt utsatt for en rekke provokasjoner fra Maduro-regimet, men hittil har han unngått å bli arrestert.

Det kan endre seg etter at presidenten nå har beordret etterforskning mot ham.

Guaidó hevder at den omtalte kontrakten var en foreløpig avtale, at samarbeidet senere ble brutt, og at han ikke har noe som helst å gjøre med aksjonen forrige helg.

Når det gjelder den amerikanske presidenten så har han to ganger den siste uken benektet på det sterkeste at USAs ledelse har hatt noe med aksjonen å gjøre.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her