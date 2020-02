Bernie Sanders leder nominasjonsprosessen, men kan han samle demokratene?

Sanders har nå vunnet de to første nominasjonsvalgene. Han skaper stor entusiasme blant unge velgere og har rekruttert mer enn én million frivillige.

Resultatet i New Hampshire er likevel dårligere enn Sanders-kampanjen trolig hadde håpet på. I 2016 slo senatoren fra nabodelstaten Vermont Hillary Clinton med 22 prosentpoeng i den lille delstaten langt nordøst i USA.

I natt vant han med to prosentpoeng og får 26 prosent av stemmene.

De to neste kandidatene Pete Buttigieg og Amy Klobuchar får rundt 45 prosent av stemmene til sammen.

Det kan bety at flertallet av velgerne ikke er klare til å gå så langt mot venstre som Bernie Sanders vil gå. Han er den mest radikale av demokratenes kandidater og ser ut til å ha konsolidert velgerne på venstresida i og utenfor partiet.

Men resultatet i New Hampshire viser at mange velgere ikke er klare for å samle seg bak kandidaten som kaller seg sosialist og ønsker en politisk revolusjon i USA.

Velgere under 30 år støtter sterkest opp om Sanders. Han har lovet dem langt rimeligere utdanning en større velferdsstat enn USA har i dag.

Spørsmålet er hvor spiselig han er for andre velgergrupper.

Hvem skal moderate demokrater samle seg rundt?

38 år gamle Pete Buttigieg har vært overraskelsen i nominasjonsprosessen så langt, og han kom på andreplass i New Hampshire. Mange velgere sier de opplever ham som velartikulert og veltalende.

Borgermesteren fra en by i Indiana med bare 100.000 innbyggere har imidlertid ingen politisk erfaring på nasjonalt nivå. Han sliter med å engasjere sine jevnaldrende som synes han er for politisk moderat.

Amy Klobuchar(59) deler de moderate stemmene i partiet med ham. Senatoren fra Minnesota gjorde det bedre enn ventet i New Hampshire. Kanskje kan hun ta plassen til Joe Biden som en foretrukket kandidat for partieliten og demokrater som er mer konservative? Kloubuchar stiller til valg på at hun er nettopp moderat og at hun ønsker å samarbeide med sine republikanske kolleger i Washington.

De moderate stemmene i partiet må finne en kandidat å samle seg rundt dersom Sanders ikke skal ende opp som partiets presidentkandidat.

Akkurat nå er det fire kandidater som deler disse stemmene.

Joe Biden gjorde det elendig i New Hampshire, men håper stadig på oppreisning.

Og milliardæren Michael Bloomberg sier han skal satse hardt fram mot supertirsdagen 3. mars når det er valg i 15 delstater.

Er Joe Biden ferdig?

Tidligere visepresident Joe Biden ledet på de fleste målingene fram til nominasjonsprosessen startet i Iowa i forrige uke. I New Hampshire kom han på 5. plass langt bak de andre.

Den tidligere visepresidenten vil nå satse alt på Sør-Carolina der det er valg 29. februar.

Der håper han å vinne fram blant afroamerikanske velgere, men så langt har han ikke vunnet i denne velgergruppen en gang.

Biden har slitt i debatter og med å skape entusiasme blant kritikerne i media. Oppslutningen viser at velgerne heller ikke er blitt tent av ham.

Kan noen av disse kandidatene slå Donald Trump?

I valgdagsmålinger i New Hampshire svarer mange av velgerne at de har vært opptatt av hvem som kan slå Donald Trump.

Historien forteller at Donald Trump burde ligge godt an for gjenvalg. Mer enn 50 prosent av velgerne mener han gjør en god jobb med økonomien. Arbeidsledigheten er rekordlav.

Amerikanske presidenter blir vanligvis gjenvalgt når pilene peker dit de gjør nå.

New Hampshire er en av de såkalte vippestatene der valget i 2020 skal avgjøres. Hillary Clinton vant knepent her i 2016. Slik sett kan resultatet der vise at velgerne ikke er klare for den venstrepolitikken Bernie Sanders står for og ønsker seg en mer moderat kandidat.

Etniske minoriteter, med latinamerikanske og svarte velgere i spissen, er det imidlertid få av i både Iowa og New Hampshire.

Når nominasjonssirkuset nå flytter seg videre til Nevada, Sør-Carolina og så til store delstater som California og Texas på supertirsdag 3. mars vil partiet også få høre fra disse velgerne.

Det kan være gode nyheter for Bernie Sanders, men det kan også gi seg andre utslag.

Og mens Demokratene leter etter retningen, vil president Trump fortsette sin valgkamp med full styrke.