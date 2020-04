Hvem kan ta over for Nord-Koreas diktator?

Ryktene om Kims helsetilstand begynte å svirre da han uteble fra markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april.

Markeringen regnes for å være en av de viktigste høytidene i Nord-Korea.

Tirsdag meldte CNN at Kims tilstand var kritisk etter en hjerteoperasjon.

Siden da har flere medier spekulert i om den nordkoreanske lederen er død, i koma – eller om helsen hans er blitt bedre.

Lørdag meldte Reuters at en delegasjon leger fra Kina er sendt til Nord-Korea, under ledelse av en høytstående delegat fra det kinesiske kommunistpartiet.

MULIG ETTERFØLGER: Kim Yo-jong, søsteren til Kim Jong-un. Foto: Jorge Silva / Reuters

Vil videreføre familiedynastiet

Dersom diktatoren skulle bli ute av stand til å lede landet, mener flere eksperter at søsteren hans, Kim Yo-jong, er en mulig etterfølger.

– Det er sterke føringer i retning av å velge en annen i Kim-familien, fordi dette regimet legitimerer seg under henvisning til deres fantastiske lederskap, sier Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), til NRK.

Søsteren har lenge vært en av storebrorens viktigste rådgivere.

– Hun har vært med på toppmøtene med USA både i Singapore og Hanoi, og var brorens utsending til OL i Pyeongchang. Hun er i politbyrået, og har en av toppstillingene i utenriksdepartementet. Hun er absolutt i bildet, sier Lodgaard.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Søsteren er trolig den mest sannsynlige personen til å overta etter Kim, så lenge barna hans er små. Det mener Stein Tønnesson, Asia-forsker ved institutt for fredsforskning (PRIO).

– Hun sies å ha vært en viktig drivkraft bak tilnærmingen til USA og møtene Kim har hatt internasjonalt. Hun er kanskje en som vil påvirke Nord-Korea i retning av andre land, sier Tønnesson.

– Kim har også en bror, men det ble tidlig klart at han ikke vil spille noen rolle i regimet.

AKTIV: Kim Yo-jong i samtale med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Seoul, 11. februar, 2018. Foto: Bae Jae-man / AP

– Et langt sprang

Lodgaard bemerker at om Kim Yo-jong skulle bli Kim Jong-uns etterfølger, vil det markere et tydelig brudd med vanlig praksis i landet.

– På bilder av det nordkoreanske lederskapet er det menn over hele linjen. Den konfutsianske tradisjonen, som står sterkt også i Nord-Korea, legger vekt på alder og maskulinitet, påpeker Lodgaard.

– Så det er et langt sprang fra et mannlig medlem av Kim-familien og til søsteren hans, sier han.

EKSTREM PERSONKULT: Statue av Nord-Koreas første president, Kim Il-sung, og hans sønn, Kim Jong-il, i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Foto: Kim Won Jin / AFP

Tilsvarende omtaler han det som et langt sprang dersom man skulle velge noen utenfor Kim-familien, fordi landet har blitt styrt av dem helt siden staten ble grunnlagt.

– Men det er naturligvis ikke utelukket det heller, sier han.

– Da er det åpent lende blant dem som konkurrerer om de øverste posisjonene i partiet og i militæret. Kim Jong-un har lagt større vekt på partiet, der faren hans prioriterte militæret.

Må befeste sin posisjon

Skulle Kim Yo-jong blir Nord-Koreas nye leder, vil hun trenge tid til å befeste sin posisjon, mener Lodgaard.

– Kim Jong-un brukte også litt tid på det, og var ganske hardhendt i en fase hvor flere toppledere forsvant og ble satt til side eller henrettet.

Forskerens er da for seg at det nordkoreanske regimet vil bygge opp en kultur rundt henne, og at hun vil bli gjenstand for persondyrking, slik som er vanlig i Nord-Korea.

Natt til søndag meldte den amerikanske tenketanken 38 North om satellittbilder som trolig viser Kims private tog, parkert ved families feriested, øst i landet.

Kjersti Strømmen, NRKs korrespondent i Beijing, om ryktene rundt Kim Jong-un. Du trenger javascript for å se video. Kjersti Strømmen, NRKs korrespondent i Beijing, om ryktene rundt Kim Jong-un.