Hvem er mannen som nå skal gå etter Trump?

Det blir en av tidenes viktigste rettssaker i USA.

Tidligere president Donald Trump er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet og bryte ned den demokratiske prosessen.

Spesialetterforsker Jack Smith (54) er mannen bak tiltalen. Han mener det er nok bevis for Trumps konspirasjon til at ekspresidenten kan bli dømt, kanskje på livstid.

Trump mener selv han er uskyldig.

Smith holdt en kort, men resolutt pressekonferanse:

– Angrepet mot vår nasjons Kongress ble livnært av løgner. Løgner fra den tiltalte, som hadde som mål å hindre en grunnfunksjon for det amerikanske demokratiet: en nasjons arbeid med å samle, telle og bekrefte resultatene i presidentvalget.

Jack Smiths signatur på tiltaledokumentet. Foto: DREW ANGERER / AFP

Trump svarte kontant: Jack Smith er «forstyrret».

– Hvorfor ventet de så lenge? For å putte denne saken midt i valgkampen min. Uredelighet fra påtalemyndigheten! skriver ekspresidenten på sitt sosiale nettverk Truth Social.

På sosiale medier hagler kritikken mot Smith blant Trumps tilhengere.

Hilmar Mjelde er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

– En hovedstrategi for Trump er å delegitimere rettssakene mot ham. Derfor angriper han både påtalemyndighet og dommere offentlig, forklarer USA-ekspert Hilmar Mjelde.

En hel verden lurer nå på om spesialetterforskeren kommer til å takle presset. Så hvem er han?

Jack Smith i 2017 som statsadvokat i et distrikt i Tennessee.

Ironman

Jack Smith har en lang karriere bak seg, i tillegg til flere hundre triatlon, ifølge et intervju han ga til sin lokale svømmeklubb i 2018.

Når han ikke konkurrerer i Ironman og triatlon, så går nesten all tiden på arbeid. Tidligere kolleger beskriver ham som fryktløs, med et åpent sinn, og besluttsom.

Smith, født John Luman Smith, er opprinnelig fra Syracuse i New York. Han tok jusstudiene sine på Harvard. Der gikk han ut som toppstudent.

Jack Smith som dommer ved straffedomstolen i Haag i 2020. Foto: JERRY LAMPEN / AFP

Så starten han karrieren i 1994 med å jobbe under statsadvokat Robert Morgenthau, best kjent for å ha gått mot de største mafiabossene i New York.

– Der lærte vi å etterforske saker, selv hvis det førte til frikjennelser, forteller tidligere kollega Todd Harrison til Reuters.

Smith gikk til sak mot gjenglederen Ronell Wilson for å ha drept to politimenn, og mot politimannen Charles Schwartz for å ha banket opp en fange med en kost.

Jack Smith avbildes foran justisdepartementet i Washington i 2010. Foto: Charles Dharapak / AP

Ifølge intervjuet med svømmeklubben, ble Smith truffet av en lastebil mens han syklet rundt slutten av 2000-tallet. Ulykken skal ha ført til at han brakk bekkenet, men hindret ham ikke fra å fortsette med triatlon.

– Entusiasme og høy energi er nøkkelen til et lykkelig liv. Som folk flest, vil jeg bruke min energi til å gjøre verden til et bedre sted for datteren min å vokse opp i, sier Smith i intervjuet.

Mellom 2008 og 2010, og så igjen mellom 2018 og 2022 dro Smith til Haag i Nederland, der han straffeforfulgte krigsforbrytere i Den internasjonale straffedomstolen.

Han vant blant annet saken mot den kosovoalbanske geriljalederen Salih Mustafa.

Det til tross for at han brakk beinet i nok en sykkelulykke i 2021, mens saken pågikk.

– Hvis saken kan stilles for retten, så gjør han det, sier en annen tidligere kollega, Mark Lesko.

Salih Mustafa venter på at rettssaken mot ham skal starte i Haag i 2021. Etter Jack Smiths innsats som aktor ble Mustafa dømt til 26 års fengsel for medvirkning i tortur, ulovlige fengslinger og drap. Foto: Robin van Lonkhuijsen / AP

I november 2022 ble Smith utnevnt av justisminister Merrick Garland til å lede etterforskningene mot Trump.

Politisk uavhengig

I motsetning til flere høyprofilerte advokater og dommere i USA, er Jack Smith ikke tilknyttet noe politisk parti.

Det var særdeles viktig i denne saken, sier Hilmar Mjelde:

– Denne saken er ekstra sensitiv. Det ville vært én ting å tiltale en ekspresident som George W. Bush, som er ferdig i politikken. Det er langt mer sensitivt for Joe Bidens justisdepartement å tiltale hans 2024-motstander. Derfor var en spesialetterforsker helt nødvendig i denne saken.

Kritikere på høyresiden fremhever derimot at Smiths kone, Katy Chevigny, som er dokumentarfilmskaper, har laget en Emmy-nominert dokumentar om Michelle Obama.

Mjelde tror allikevel ikke at Smith nå er i fare.

– Han er ikke mer i fare enn andre høyprofilerte politikere og samfunnstopper. De er så beskyttet som de trenger å være, må vi anta.

Her ved E. Barrett Prettyman Federal Courthouse i Washington D.C. vil rettssaken der Trump er tiltalt for å svindle det amerikanske folk og påvirke valgprosessen finne sted.

Dommeren: Tanhya Chutkan

Både Smith og Trump vil måtte argumentere foran dommer Tanya Chutkan i rettssalen i Washington D.C.

Chutkan har tidligere vært dommer i en sak som involverer Trump. I 2021 avviste hun et søksmål fra Trump som ville hindre Representantenes hus i å etterforske nettopp Trumps involvering i 6. januar-stormingen.

Dommer Tanya Chutkan ble født i Kingston på Jamaica i 1962. Hun har en historikk som offentlig forsvarer i straffesaker mot fattige folk. Foto: AP

– Presidenter er ikke konger, og saksøker er ikke president, skrev Chutkan i sin avgjørelse.

Chutkan ble utnevnt av president Obama i 2013, og ble da den tredje afroamerikanske kvinnen som ble dommer for en føderal domstol i Washington D.C.

En eksplosjon går av idet politiet forsøker å fjerne demonstrantene fra Kongressen i Washington D.C. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

I andre saker mot deltakere i kongresstormingen har Chutkan gitt strenge straffer.

– Det må være konsekvenser for noen som deltar i et forsøk på å kaste regjeringen, sa dommeren til en av de tiltalte i 2021, etter at forsvareren hadde bedt om at straffen skulle begrenses til husarrest.

Under et rettsmøte i en av disse sakene i 2021, uttrykte Chutkan frustrasjon over at politiske ledere som Trump ikke enda hadde blitt dømt for deres rolle i 6. januar-saken.

– Du har helt rett i at de menneskene som oppildnet dere og heiet dere frem til å gå og kjempe og ta saken i egne hender ikke enda har blitt siktet, sa dommeren da.

Nå har minst en av de politiske lederne blitt tiltalt. Tanya Chutkan er dommer, og Jack Smith er aktor.