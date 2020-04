Joe Biden og Demokratene starter formelt jakten på en visepresidentkandidat innen 1. mai. Da skal de finne den beste partneren for Biden i valgkampen og kanskje i Det hvite hus.

Joe Biden har selv gitt fire kriterierer for sin visepresidentkandidat.

Hun må være kvinne.

Dette slo Biden fast allerede under en debatt med Bernie Sanders 25. mars.

I et intervju på The Late Late Show med James Corden sa Biden også følgende om hans visepresidentkandidat:

Hun bør være en som kan ta over som president med en gang, en som er «kvalifisert til å være USAs president i morgen».

Utfylle Biden og være god der han selv er svak.

Være på samme bølgelengde som ham intellektuelt.

Trenger hjelp

FRA KJELLERSTUA: Joe og Jill Biden sliter med å nå gjennom i amerikanske medier under koronakrisen. Foto: Brian Cahn / Brian Cahn

Som millioner av amerikanere, har Joe Biden hjemmekontor. Han forsøker å drive valgkamp fra kjellerstua si i Delaware, men sliter med å bryte gjennom i amerikanske medier under koronakrisen.

Hver dag holder USAs president Donald Trump pressekonferanser i Det hvite hus.

De siste dagene har Biden vært innom en rekke lokale og nasjonale TV-stasjoner. Til James Corden i forrige uke sa Biden at han håper de vil ha «en, to eller tre kandidater» klare innen juli.

NÆRE: Kan Joe Biden finne en visepresident han kan bli like nær som Barack Obama og han selv? De jobbet sammen i åtte år. Her fra 2017. Foto: Susan Walsh / Susan Walsh

Første kvinne

Vårin Alme, kommentator for Amerikanskpolitikk.no, sier hun tror Biden vil velge en av kandidatene som stilte mot ham i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidater. Av de rekordmange 29 kandidatene, var fem kvinner.

– Feltet var et av de sterkeste vi har sett, og både valgkampen og partiet har vært preget av splittelse. Det vil kunne være samlende med en tidligere konkurrent, sier Alme.

USA har aldri før hatt en kvinnelig president eller visepresident. I 1984 var demokrat Geraldine Ferraro den første kvinnelige visepresidentkandidaten fra et av de to store partiene. I 2008 var Sarah Palin visepresidentkandidat for republikanerne.

Biden har fått støtte av blant andre representant Jim Clyburn fra Sør-Carolina.

– Det er en av grunnene til at han har hatt så sterk støtte blant afroamerikanske velgere, påpeker Alme.

Clyburn ønsker seg en svart kvinne som visepresident.

– Ut fra dette, gjetter jeg at topp tre er: Kamala Harris, Amy Klobuchar og Elizabeth Warren, sier Alme.

Kamala Harris (55) kjenner Bidens familie godt, og er sett på som en dyktig politiker og god taler. En del demokrater er likevel skeptiske til Harris, fordi hun som statsadvokat i California gikk i bresjen for en streng fengsels- og straffepolitikk.

TIDLIG STØTTE: Kamala Harris var tidlig ute med sin støtte til Joe Biden. Her kjemper hun for Biden 9. mars. Foto: Paul Sancya / AP

Kan bli USAs eldste president

Vårin Alme trekker også fram Amy Klobuchar (59), senator fra Minnesota som en mulig kandidat.

– Hun var blant de mer moderate i feltet, og kan styrke Bidens posisjon i Midtvesten, sier Alme.

GOD STEMNING: Biden leter etter en som er på bølgelengde med ham. Det kan være Amy Klobuchar, som talte for ham i Texas i mars. Foto: Eric Thayer / Reuters

Senator fra Massachusetts, Elizabeth Warren, skuffet i valgkampen, men var med nesten helt til slutt. Hun er svært profilert og kjent som handlekraftig og dyktig. Å velge Warren vil være en håndsrekning til venstresiden i partiet, sier Alme.

Men Warren er 70 år og kanskje i eldste laget for presidentkandidat Biden, som fyller 78 år i november. Hvis Biden vinner, kommer han til å bli USAs eldste sittende president.

– Gitt at alder er en svakhet for Biden, kan dette spille en rolle, sier Alme.

Stacey Abrams (46) fra Georgia har vært helt tydelig i sitt ønske om å bli Bidens visepresident.

– Ja. Jeg ville vært en utmerket visepresidentkandidat, sier Abrams i et intervju med bladet Elle.

Abrams er ikke i Kongressen og tapte med knapp margin valget guvernørvalget i Georgia i 2018.

Kan velge ukjent navn

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole tror også Kamala Harris er et godt navn. Men hun sier det kan hende en mindre kjent kvinne kan være et like godt valg for Biden.

– Kamala Harris er på alles lepper, og jeg tror det er et godt tips. Samtidig kan det gjerne bli en person som ikke er på radaren, fordi presidentkandidaten selv har personlige preferanser og fordi hen må føle seg komfortabel med visepresidentkandidaten sin. Selv om noen ser ut som den perfekte visepresidentkandidaten på papiret er det ikke sikkert det personlige klaffer, sier Restad til NRK.

LOVTE KVINNE: Under den siste debatten 15. mars, mot Bernie Sanders (t.h), lovte Biden å finne en kvinne som visepresidentkandidat. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters/NTB Scanpix

– Viktigere enn noensinne

Kommentator Eirik Bergesen sier Joe Bidens høye alder gjør valget av visepresidentkandidat viktigere enn noensinne.

– Hun kommer til få en enda mer aktiv rolle enn vanlig, fordi hun ligger an til å bli demokratenes presidentkandidat om fire år og fordi hun potensielt kan overta i løpet av denne fireårsperioden, sier Bergesen.

Han sier en visepresidentkandidat sjelden vinner valget for partiet – men at hen kan ødelegge det. Han tror derfor Biden vil velge en trygg og ukontroversiell kandidat.

Også Bergesen trekker fram Elizabeth Warren, Kamala Harris og Amy Klobuchar. I tillegg nevner han Stacey Abrams og guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer.

– Gretchen Whitmer er guvernør i frontlinjen i en viktig vippestat, men kan oppfattes litt for streng med sine tiltak. Amy Klobuchar viste seg som en tøff primærvalgkandidat, en god debattant og ukontroversiell politiker. Politisk er hun kanskje for nær Biden, sier Bergesen.