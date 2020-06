Denne uken publiserte iranske medier for første gang bildet av Seyed Mahmoud Mousavi Majd. Det er mannen iranske myndigheter har dømt for spionasje til fordel for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA og den israelske etterretningstjenesten Mossad.

Mot betaling i dollar skal han ha gitt Irans argeste fiender opplysninger om Qasem Soleimanis bevegelser, slik at USA kunne ta ham av dage i januar.

Problemet er bare at Mousavi Majd satt i fengsel da Revolusjonsgardens mektige general ble likvidert ved Bagdad etter ordre fra USAs president Donald Trump.

Men hvis ikke den dødsdømte Mousavi Majd angav Soleimani, hvem gjorde det da?

Den siste reisen

Sent torsdag 2. januar kom Qasem Soleimani til flyplassen i Damaskus med fire soldater fra Revolusjonsgarden. Bilen med sotede vinduer kjørte helt frem til trappen ved flyet fra det private selskapet Cham Wings Airlines.

Soleimani ble regnet som den nest mektigste i Iran etter øverste leder Ali Khamenei. Generalen ledet Revolusjonsgardens Quds-styrke, som sørget for Irans interesser og militære operasjoner i Syria, Irak og Libanon.

Soleimani bygget opp Iran-vennlige militser utenfor Iran, som den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah. Irans mål er å tvinge USAs styrker ut fra Midtøsten, og Soleimani var mannen bak operasjonene på bakken.

Da Soleimani med følge gikk om bord i det sivile flyet i Damaskus, var ingen av dem registrert som passasjerer, ifølge Reuters.

Han unngikk å bruke sitt eget privatfly av sikkerhetsgrunner. Men da ruteflyet fra Damaskus var på vei til Bagdad etter midnatt 3. januar, ble det klart for folk på flyplassen at en svært viktig person snart ville lande. Flere kom for å møte ham og skuddsikre biler ble kjørt frem. Da Soleimani viste seg, var han lett å kjenne igjen.

RAKETTER: Qasem Soleimani og hans følge ble drept momentant da USAs militære skjøt flere raketter fra en drone. Angrepet fant sted kort tid etter at generalen hadde landet på Bagdad flyplass. Foto: HO

Det tok bare 15 minutter fra flyet landet til generalen var død. En amerikansk drone avfyrte flere raketter mot de to skuddsikre bilene som følget kjørte i. Soleimani ble raskt identifisert av en avrevet hånd som bar ringen med en rød stein. Ringen han alltid gikk med var en sølvring, sannsynligvis med en karneol stein. Den gir ifølge troende velsignelse og beskyttelse på reiser.

VELKJENT RING: Soleimani ble identifisert da denne ringen ble funnet på en hånd etter angrepet.

Trådte ut av skyggen

De siste årene var Soleimani blitt mer kjent ute i verden. Han viste seg oftere offentlig og stilte opp med soldater på bilder som havnet på sosiale medier. Irans fiender fikk stadig mer kunnskap om mannen som tidligere bare hadde fremstått som en mørkets fyrste som trakk i trådene, en beryktet militær strateg ingen visste så mye om.

Hizbollahs leder Hassan Nasrallah fikk besøk av sin allierte og nære venn to dager før drapet. Nasrallah fryktet for Soleimanis liv, fortalte han, da han holdt en minnetale etterpå.

– Det er stort fokus på deg i amerikanske medier nå. De trykker bilder av deg på førstesidene med tittelen «Den uerstattelige generalen». Dette kan lede til din død, advarte Nasrallah.

– Jeg håper det. Be for meg, svarte Qasem Soleimani og lo.

ADVARTE GENERALEN: Hizbollah-leder Hassan Nasrallah fortalte i sin minnetale at de to snakket sammen to dager før attentatet. Nasrallah mente at Soleimani var for synlig og dermed stilte seg lagelig til for hogg. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Hvem tystet?

Hvem angav Soleimani og solgte informasjon om hans bevegelser og reiserute til amerikanerne?

Ifølge Reuters stengte irakiske etterforskere flyplassområdet rett etter drapet. De avhørte alle på stedet og gikk gjennom alles mobiltelefoner. Hvem hadde sendt SMS-er, og hvem hadde ringt til hvem i minuttene rett før drapet?

Etter utallige avhør ble to sikkerhetsfolk på flyplassen i Bagdad mistenkt. I tillegg ble en ansatt på Damaskus flyplass mistenkt, samt en av flyvertinnene om bord på Cham Wings Airlines.

Etterforskerne i Bagdad tror disse fire solgte informasjon til USA.

De mistenkte fra Syria og Irak ble arrestert i januar, melder London-baserte Asharq AlAwsat.

Dødsdom for spionasje

Denne uken kunngjorde talsmann for Irans høyesterett Gholamhossein Esmaili på TV:

– Mahmoud Mousavi Majd er dømt for å ha spionert mot Irans væpnede styrker, spesielt Quds-styrken og for å ha sporet martyr Soleimanis bevegelser, i bytte mot store pengebeløp fra både israelsk og amerikansk etterretning.

Men nå viser det seg at den dødsdømte Mahmoud Mousavi Majd satt bak lås og slå den 3. januar.

Like etter Høyesteretts kunngjøring meldte en annen instans, det iranske rettsvesenets mediesenter Mizan News Agency:

«Da Qasem Soleimani ble drept i Irak, satt Mahmoud Mousavi Majd i fengsel. Han spilte derfor ingen rolle i drapet på Soleimani», ifølge Iranwire.

Sjefen for Mizan News Agency, Mehdi Keshdar, er en av flere som skriver at den spiondømte mannen som venter på å bli henrettet, ble arrestert lenge før USAs likvidasjon, og at han ikke er skyldig i å lekke informasjon til USA.

Og hvilken tilgang hadde egentlig Mahmoud Mousavi Majd til Soleimani og hans innerste krets, spør flere. Det hersker med andre ord forvirring rundt skyldspørsmålet.

Flere attentatplaner

Det finnes imidlertid flere eksempler på sentralt plasserte kilder har spionert på Soleimani for vestlig etterretning. Bare få måneder før likvidasjonen ved Bagdad flyplass, forhindret Revolusjonsgardens etterretning et annet drapsforsøk.

Ifølge DW Farsi sier etterretningssjef Hossein Taeb at «arabiske og israelske agenter» planla å drepe general Qasem Soleimani i fjor høst. Et team på tre personer ble avslørt og arrestert.

De tre iranerne hadde kjøpt en eiendom like ved moskéen som Soleimani ofte besøkte i Kerman, sørøst i Iran, der han kom fra. Planen var å grave en tunnel fra eiendommen til moskéen og sprenge moskeen under ashura-høytiden i 2019.

Sin egen fiende?

Muligens var den mektige generalen som begynte sin militære karriere i den åtte år lange Irak-Iran-krigen (1980-88), sin egen verste fiende. De siste årene opptrådte han som om han var uangripelig. Han viste seg mer ute blant folk og i felt med soldater, både i Syria og i Irak.

På et tidspunkt syntes han riktignok det ble for mye selfies og oppmerksomhet, men han forsvant ikke fra offentligheten.

Da han reiste fra Damaskus med et sivilt fly der han kunne gjenkjennes av alle, utsatte han seg selv for stor risiko. Han sto høyt på listen hos USAs og Israels etterretningstjenester.

Han var et ettertraktet mål.

Men Irans mest kjente militær strateg trodde etter alt å dømme at USA ikke ville våge å ta livet av ham fordi det ville få så store konsekvenser. Ingen amerikansk president ville heller likvidere Soleimani, før Trump kom og rystet verden med drapet mange fryktet ville utløse nok en storkrig i Midtøsten.

FRYKT FOR KRIG: Etter USAs likvidasjon av Irans nest mektigste mann fryktet folk verden over ny storkrig. Her demonstrerer amerikanere i New York mot en eskalering av konflikten fra president Trumps side. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Men hva med Mahmoud Mousavi Majd som sitter og venter på sin henrettelse?

Var han innblandet, eller er det andre som har tystet?

Må Mousavi Majd betale prisen til skrekk og advarsel for å skremme andre fra å la seg friste av fiendens grønne dollar?

Vil regimet vise at de har funnet en ansvarlig, henrette ham og dermed avslutte etterforskningen?

Spørsmålene er flere enn svarene.