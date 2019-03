Hva tenker britene om Brexit nå?

– Theresa May er et offer for uflaks og sin egen dumhet. Det konservative partiet er i ferd med å begå selvmord, mener Neil Davies, en tidligere yrkesmilitær som nå er forfatter.

Neil Davies mener den britiske regjeringen driver med en slags selvskading. Foto: AP

Han er dermed enig med 80 prosent av brexit-tilhengerne. De mener at den britiske regjeringen har håndtert brexit dårlig, melder BBC. Blant EU-tilhengerne mener 85 prosent det samme.

«Brexit-utmattelse»

Nyhetsbyrået AP treffer Davies i parken i Primrose Hill i London. Der er også Jenny Firkins, som forteller at hun ikke orker å høre mer om det som skjer i parlamentet for tiden.

– I morgen er det hele en ny historie igjen, så jeg orker ikke bruke energi på å prøve å forstå. Det går bare rundt og rundt, jeg har ikke krefter til dette, sier hun.

Jenny Firkins syns alt om brexit endrer seg fra dag til dag. Hun er lei. Foto: AP

Firkins er opprinnelig fra USA, men har britisk statsborgerskap. Det tok hun blant annet fordi hun ville være en del av det større, europeiske fellesskapet, sier hun.

Det ser ut til at en kollektiv «brexit-trøtthet» eller «brexit-fatigue» har rammet Storbritannia, men det er ikke bare de britiske øyene som er rammet av denne plagen. I slutten av februar uttalte EU-kommisjonens leder, Jean Claude Juncker at også han hadde kjent på trøttheten.

– Jeg er ikke optimistisk, jeg har en slags brexit-fatigue, det er en katastrofe, sa han på en pressekonferanse.

Tror avtalen blir dårlig

Det er det ikke lenger bare EU-tilhengerne som tror britene kommer til å ende opp med en dårlig brexitavtale. Blant dem som ønsket å forlate unionen er det nå pessimismen som råder.

Det viser en meningsmåling som er gjort blant 2654 personer, enten på telefon eller nett. De spurte har vært intervjuet av NatCen Social Research og har sagt seg villig til å stille opp i oppfølgingsintervjuer.

66 prosent av brexit-tilhengerne tror den endelige avtalen blir dårlig, det samme tror 64 prosent av de som mener at Storbritannia ikke burde forlate EU.

Vil de fremdeles ut?

Når «vet-ikke-svarene» er tatt vekk, viser undersøkelsen at 54 prosent av de spurte ikke ønsker brexit, mens 46 prosent vil ut av unionen. Men det er ikke godt å vite om britene ønsker seg en ny folkeavstemning om dette spørsmålet, oppsummerer BBC.

Det kommer an på hvordan spørsmålet stilles.

Et gjennomsnitt av meningsmålinger fra november 2918 til mars 2019 viser at det er et flertall på 47 prosent sier de er for en ny avstemning hvis det ikke gjøres klart at det er et alternativ å forbli i EU. (35 prosent sier de er mot.)

Men resultatet er et annet når det nevnes at «forbli-alternativet» også vil stå på stemmeseddelen. Da er det et mindretall på 39 prosent som svarer at de kan tenke seg en ny folkeavstemning, mens 48 prosent nå sier nei til å gå til stemmeurnene igjen.

Hoderystende videre?

Imens går britene hoderystende videre, vil kanskje mange si. Nå er det ikke bare folket selv som er trøtt, selv journalstene som dekker brexit begynner å få nok. The Times-journalisten Matt Chorley dundret sin frustrasjon ned i en lederartikkel forrige uke.

«Skal jeg si deg hvilket politikere jeg ikke tåler lenger? Alle.» skrev han og ga klart uttrykk for at dette ikke er spennende lenger.

– Jeg satt på toget på vei inn til Westminister en morgen og hadde lyst til å skrike. Det er så forbasket deprimerende, skrev Chorley.