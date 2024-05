Hva skjer dersom Trump blir dømt?

Mange øyne er rettet mot en tinghuset nederst på Manhattan.

For onsdag ettermiddag samles juryen i hysjpengesaken for å avgjøre om Trump er skyldig.

De 12 nøye utvalgte New York-borgerne skal avgjøre om Donald Trump har forfalsket utbetalinger for å skjule et forhold med pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

De kan bli enige på et par timer, eller det kan ta dem mange dager å avgjøre skyldspørsmålet.

Både Michael Cohen (v) og Stormy Daniels (h) har vitnet i rettssaken. Foto: AP

Aktoratet mener Trump bidro til å undergrave demokratiet og kan ha påvirket valgresultatet i presidentvalget han vant gjennom å skjule utbetalingene.

Trumps forsvarere mener vitnene i saken ikke er troverdige, og at juryen må frikjenne Trump. Særlig har de trukket fram Trumps tidligere «fikser» og advokat Michael Cohen.

Uansett hva resultatet blir, har en amerikansk president aldri før vært tiltalt i en kriminalsak.

Skulle Trump bli funnet skyldig, er han også den første presidentkandidaten som stiller til valg med en dom hengende over seg.

Hva kan juryen bestemme?

En jury i New York må være enstemmig. Derfor er det tre alternativer når de 12 jurymedlemmene har konkludert.

Det første er at juryen finner Trump skyldig på ett eller flere av de 34 tiltalepunktene, og en dommer avgjør deretter hvilken straff Trump dømmes til.



Da kan Trump anke dommen til en ankedomstol i New York og deretter videre oppover i systemet.

Juryen (til høyre) hørte aktoratets sluttprosedyre 28. mai. Nå skal de bestemme om Trump er skyldig eller ikke. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

Det andre er at juryen frikjenner Trump. Trump er en fri mann og kan fortsette valgkampen. De andre sakene han er tiltalt i, kommer neppe opp før valget.

Sist, men ikke minst, kan juryen være uenig om skyldspørsmålet. Saken blir da avvist og må eventuelt føres på nytt med en ny jury.



En ny sak vil neppe bli behandlet ferdig i retten før presidentvalget i november.

Hva slags straff kan Trump få?

Strafferammen for hvert av de 34 punktene av regnskapsjuks er opptil 4 år i fengsel.

Det er imidlertid ikke sikkert Trump vil få fengselsstraff om han blir funnet skyldig.

Trump har ikke tidligere blitt dømt i en kriminalsak, selv om han er idømt store bøter i sivile søksmål.

Han kan bli dømt til å betale en bot, til husarrest eller til en betinget fengselsstraff.

Hvis Trump havner i fengsel, har ordføreren i New York sagt at han vil bli sendt hit, til Rikers Island. Foto: Ted Shaffrey / AP

Trumps alder, det at han ikke har blitt dømt før, og det faktum at det han er tiltalt for ikke er voldskriminalitet, kan virke formildende på straffeutmålingen.

Dommeren kan også tenke på de politiske konsekvensene av å sette Trump i fengsel.

Dommeren mener Trump har vist forakt for retten flere ganger i denne rettssaken. Det kan også påvirke straffeutmålingen, ifølge eksperter.

Hvordan vil det fungere å ha Trump i fengsel?

Det vil være utfordrende for et fengsel i USA å ha Trump som en av sine innsatte.

Men borgermesteren i New York Eric Adams sa tidligere denne måneden at delstatens fengsel på Rikers Island vil være klare for å ta imot ekspresidenten.

Det er også spørsmål knyttet til hva som ville skje med sikkerheten Trump har som tidligere president.

De færreste tror at Trump kommer til å få en ubetinget fengselsdom. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

Skulle Trump få en betinget dom, vil han kunne bli tvunget til å få godkjent alle reiser ut av delstaten New York. Det kan bli komplisert i og med at han er midt i valgkampen.

Skulle Trump blir dømt til husarrest i sin bolig i Florida, må myndighetene i New York og Florida samarbeide om hvordan denne skal håndheves.

Kan Trump fortsatt stille til valg?

Det er ingenting i veien for at Trump fortsetter valgkampen sin om han skulle bli funnet skylding.

Den amerikanske grunnloven sier ikke noe om at en kandidat med et kriminelt rulleblad ikke kan stille til valg.

Meningsmålingene tyder på at Trump ikke har mistet støtte mens rettssaken har pågått. Han har brukt saken aktivt i valgkampen.

Trump gav en tommel opp til forsamlingen utenfor rettssalen da han skulle inn igjen etter en pause 28. mai. Foto: Julia Nikhinson / Reuters

Mange amerikanere har tidligere sagt i meningsmålinger at de ikke kan stemme på Trump hvis han blir dømt for en forbrytelse.

I en måling for Bloomberg nylig svarte 53 prosent av de spurte i flere av delstatene der presidentvalget kan bli avgjort, at de ikke kan stemme på Trump.

Men på meningsmålingene ser det foreløpig ut til at Trump er mer populær enn sittende president Joe Biden.

Kan Trump benåde seg selv?

Nei. En president kan bare benåde personer som er dømt for føderale forbrytelser. Trump skal bare dømmes for forbrytelser i delstaten New York i denne saken.

Han vil dermed måtte sone den straffen han skulle få.

Men to av de andre sakene Trump er tiltalt i, er føderale saker.

Trump ble vist en video av seg selv, vist av aktoratet under sluttprosedyrene. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

Den ene handler om handlingene hans i forbindelse med stormingen av kongressen i 2021. Den andre handler om de hemmeligstemplede dokumentene Trump ikke leverte tilbake da han flyttet ut av Det hvite hus.

Det er imidlertid debatt blant amerikanske grunnlovseksperter om hvorvidt en presidents makt til å benåde straffedømte faktisk inkluderer presidenten selv.

