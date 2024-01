En etterforskning av ødeleggelsene på gassrørledningen Balticconnector begynte i Kina før jul, kunne Finlands utenriksminister Elina Valtonen opplyse etter møtet mellom de to presidentene.

Hendelsesforløpet er mer eller mindre klart:

Det kinesisk-eide skipet «Newnew Polar Bear», med et nedsenket anker, rev med seg gassrørledningen Baltic Connector mellom Estland og Finland litt før klokken halv to natt til 8. oktober 2023.

Ankeret ble seinere funnet av den finske grensevakten og hevet for nærmere undersøkelser.

Bilder tatt av «Newnew Polar Bear» seinere i oktober viste at skipet manglet det ene ankeret.

EN ARM i MANKO: Ankeret som den finske grensevakten har hevet fra bunnen, manglet den ene armen. Foto: Rajavartio/Den finske grensevakten

Fersk aktør

«Newnew Polar Bear» ble spesialbygd for frakt av containere i mars 2005. Siden den gang har fartøyet hatt mange eiere og navn.

Våren 2023 ble det kjøpt og overtatt av det kinesiske selskapet Hainan Xin Xin Yang Shipping.

Hainan Xin Xin er et kjent og velrenommert kinesisk transportselskap.

Men det hadde ingen erfaring med drift av skip i nordområdene.

Nordøstpassasjen

Det skulle ikke gå lang tid før det ble klart hva kineserne hadde i tankene.

De ville sette i gang en skipsrute fra St. Petersburg og andre russiske Østersjøhavner via Nordøstpassasjen til Kina.

Hainan Xin Xin samarbeider med det russiske selskapet Torgmoll, som frakter containere videre på jernbane i Russland og andre land i det tidligere Sovjetunionen.

ENORMT TRANSPORTBEHOV. Mesteparten av varene som eksporteres går med containere via tog og skip. Dette bildet viser en omlastingsterminal i Horgos vest i Kina. Foto: Det kinesiske transportdepartementet

I 2023 gjennomførte rederiet sju seilinger med tre forskjellige skip gjennom Nordøstpassasjen, ifølge en statistikk utarbeidet av Center for High North Logistics.

I oktober 2023 dukket så «Newnew Polar Bear» opp i Østersjøen, et farvann båten hadde seilt mye i tidligere, men under andre navn.

Etter først å ha vært innom Kaliningrad, den russiske enklaven mellom Litauen og Polen, gikk så ferden nordover og inn i Finskebukten.

Hva skjedde med ankeret?

Det er her skipet plutselig senker ned det ene ankeret.

Som så river med seg gassrørledningen mellom Finland og Estland, med det resultat at det oppstår et stort hull i den og trykket faller.

Undersøkelser gjort av estiske myndigheter tyder på at ankeret ble trukket mange titallskilometer langs havbunnen før det ble revet løs etter at det festet seg i gassrøret.

DRADD LANGS BUNNEN. Ankeret fra Newnew Polar Bear ble ifølge estiske myndigheter dradd nærmere 100 kilometer langs bunnen av Østersjøen. Foto: Reuters

Også en kommunikasjonskabel mellom Estland og Sverige ble etter alt å dømme skadet av ankeret fra «Newnew Polar Bear».

Var dette et uhell fra et uerfarent mannskap på en båt de nettopp hadde mønstret på?

Eller var det noen om bord som ga ordre om å senke ankeret i det de nærmet seg den strategisk viktige gassrørledningen mellom EU og nå også Nato-landene Finland og Estland?

GASSRØRLEDNING: Rørledningen mellom Finland og Estland krysser Finskebukta, og har vært i drift siden 2020.

På et eller annet tidspunkt må mannskapet ha valgt å kutte kjettingen til ankeret, før det fortsetter østover til St Petersburg.

Etter et kort opphold der, seiler det tilbake og ut Østersjøen.

Stopp på Kamtsjatka

Ferden går så langs norskekysten og videre til Arkhangelsk i Russland, før det seiler gjennom Nordøstpassasjen og gjennom Beringstredet.

Båten gjør så en stopp på den russiske Kamtsjatkahalvøyen. Årsaken skal ha vært at kokken om bord ble akutt syk og måtte til behandling. Han skal seinere ha dødd.

På dette tidspunktet er «Newnew Polar Bear» allerede kommet i søkelyset for den etterforskningen som finske myndigheter har satt i gang.

De har også henvendt seg til kinesiske myndigheter.

TEMA i SAMTALE ONSDAG: Det kinesiske skipet Newnew Polar Bear var tema da Finlands president Sauli Niinistö onsdag snakket med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Foto: Kontoret til Finlands president

Mannskap under press

Parallelt har også Estland henvendt seg til Kina i saken.

Kauri Sinkevicius i internasjonal avdeling hos den estiske statsadvokaten skriver i en e-post til NRK at de foreløpig ikke har fått noe svar fra Kina på en henvendelse der de har bedt om opplysninger om Newnew Polar Bears mulige rolle i saken.

Etter det NRK kjenner til, er mannskapet på «Newnew Polar Bear» under et sterkt press.

Ikke minst fra et rederi som skal være redd for at den nye sjøruten og satsingen på trafikk gjennom Nordøstpassasjen kan få et dårlig rykte nesten før den er kommet i gang.

Ifølge flere medier, blant annet finske YLE, kom skipet denne uken til den kinesiske havnebyen Tianjin.