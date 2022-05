I NRK Svarer har en rekke eksperter de siste ukene svart på over 2000 spørsmål om krigen i Ukraina.

Dette er ekspertene våre Ekspandér faktaboks Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation.

Arild Moe, seniorforsker ved Fritdjof Nansens institutt.

Arve Hansen, rådgiver, Den norske Helsingforskomité

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Bjørn Olav Knutsen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

Dag Henriksen, oberstløytnant og forskningsleder ved Luftkrigsskolen.

Daniella Slabinski, vitenskapelig assistent, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Espen Mathy, vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier, Universitetet i Tromsø

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Heidi Svendssen Tessand, psykologspesialist i samfunnspsykologi og barn/unge.

Haakon Gjerløw, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Håvard Bækken, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Ingar Amundsen, fungerende avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ingerid Maria Opdahl, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.

Ingunn Lunde, professor, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Iver Neumann, direktør ved Fritdjof Nansens institutt.

Jakub Godzimirski, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Jo Andreas Sannem, hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

Johanne Kalsaas, stipendiat, russisk media og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.

Johannes Gullestad Rø, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

June Borge Doornich, førsteamanuensis Handelshøgskolen, Nord universitet.

Jørn Holm-Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved Universitetet i Tromsø

Karin Dyrstad, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Kirsti Stuvøy, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet.

Kjølv Egeland, forsker på atomvåpen ved Sciences Po.

Knut Einar Skodvin, professor ved det juridiske fakultet, UiB.

Kristin M. Bakke, professor i statsvitenskap University College London, seniorforsker ved PRIO

Kristin Orgeret, professor i journalistikk og mediefag, Oslo Met.

Kåre Dahl Martinsen, professor ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høyskole.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Lise Rakner, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Marianne Riddervold, forsker ved Nupi og professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Marina Povitkina, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap, UiO.

Marta Bivand Erdal, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Martin Paulsen, instituttleder, Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.

Mass Soldal Lund, professor i cybersikkerhet, Høgskolen i Innlandet.

Nick Sitter, professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI og ved CEU, Det sentraleuropeiske universitet.

Nils Kalstad, Instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU.

Ole Boe, professor, strategisk ledelse, Universitetet i Sørøst-Norge.

Peder Kjøs, psykolog.

Pål Skedsmo, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt.

Sigrid Redse Johansen, Generaladvokat (dr. grad fra UiO om krigføringsregler og militære sjefers handlefrihet i væpnet konflikt).

Stein Tønnesson, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Steinar Vagstad, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen

Susanne Therese Hansen, forsker ved NTNU samfunnsforskning og postdoktor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Tanja Ellingsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Nord universitet.

Tobias Sæther, forsker i Ukraina-prosjektet ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Tora Berge Naterstad, vitenskapelig assistent, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og PhD-kandidat ved Sjøkrigsskolen.

Veldig mange spør hva resten av verden kan gjøre for å stoppe krigen og for å hjelpe Ukraina.

Kan Russland fratas vetoretten?

Russland har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Foto: John Minchillo / AP

En gjenganger er spørsmålet om man kan frata Russland vetoretten i FNs sikkerhetsråd etter invasjonen av Ukraina.

Russland er ett av fem land i FNs sikkerhetsråd med vetorett, noe som betyr at de kan stoppe alle vedtak de er imot.

Det siste Russland har lagt ned veto mot var et såkalt resolusjonsforslag som fordømte Russlands aggresjon mot Ukraina.

Marianne Riddervold, forsker ved Nupi og professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, forklarer at ikke finnes noen prosedyrer i FNs regelverk for å endre sammensetningen av sikkerhetsrådet eller fjerne vetorett.

– De fem vetomaktene - Russland, Kina, USA, Frankrike og Storbritannia sitter permanent, som det står. Man kan kaste ut et medlemsland fra FN, men da etter forslag fra sikkerhetsrådet som så vedtas av FNs hovedforsamling, der alle FNs medlemmer sitter. Så det vil heller ikke skje, sier Riddervold.

Kan man sette inn fredsbevarende styrker fra FN i Ukraina? Foto: ALBERT GONZALEZ FARRAN / Afp

– Det har kommet forslag til endringer mange ganger siden FN ble etablert. Akkurat nå diskuteres et forslag fra Liechtenstein om at vetoer skal diskuteres i FNs hovedforsamling innen ti dager. Men det man kommer frem til vil ikke være bindende. man vil ikke ha noen makt å sette bak det, annet enn at landet som legger ned veto vil settes i søkelyset og må forklare hvorfor det la ned veto.

Svaret kommer fra Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

– Selv om FN og sikkerhetsrådet fungerer dårlig når stormaktene opplever at deres interesser er truet, har det fungert godt i alle de årene dette ikke har vært tilfellet, sier Cooper.

Det finnes ingen regler for hvor mange ganger et land kan bruke vetoretten.

– Vetoretten er en mekanisme de fem landende som var stormaktene etter andre verdenskrig la inn i FN-systemet for å sikre at de kan ivareta egne interesser, og det var en forutsetning for at de skulle akseptere opprettelsen av et rettslig bindende internasjonalt organ, forklarer Camilla Cooper.

Les også: Vetoretten i FN blir debattert

EU-medlemskap?

Ukraina ønsker medlemskap i EU, blant annet for å bedre sin egen sikkerhet. Landet har nå søkt. EU har lovet å behandle søknaden raskt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leverer Ukrainas søknad om å bli medlem i EU. Foto: AA/ABACA / Abaca

Ifølge Marianne Riddervold har EU vært tydelige på at prosedyrene skal følges før Ukraina får medlemskap, men at de vil hjelpe Ukraina med å raskere nå en del av kravene.

– Det er en del krav for å bli medlem: Landet må ha velfungerende demokrati, med respekt for rettigheter, det må være en utviklet markedsøkonomi og man må kunne leve opp til forpliktelsene som følger av medlemskap. Det vil med andre ord si hele EU-regelverket, som gjelder for alle land i EU og som er en forutsetning for å kunne ha et felles marked, felles grenser osv., sier Riddervold.

Virker sanksjonene?

Noe annet som hjelper Ukraina er sanksjoner mot Russland. Det har nå gått flere uker siden sanksjonene trådde i kraft. Men hvilke konsekvenser har det i egentlig fått for Russland?

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen mener Russland på lengre sikt vil slite med å reparere og bygge nye våpen, ettersom de ikke får tak i nødvendige deler, særlig elektronikk.

– Toppene i Kreml taper nok penger, og kan miste eiendommer i utlandet og muligheter til å reise. Men de sitter nok såpass godt i det at de klarer seg fint materielt.

– På lengre sikt vil sanksjonene bety mindre inntekter for den russiske staten i form av skatter, avgifter og direkte inntekter til statseide selskaper. Sanksjoner er et langsomt virkende våpen, det vil ta måneder før vi sikkert kan se resultater, sier Haga.

Omdiskutert våpenstøtte

Norge er ett av flere land som har hjulpet Ukraina med våpen.

Norge har blant annet sendt panservernraketter til Ukraina. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

De siste våpnene norske myndigheter har meldt om at de har gitt, er 100 Mistral-luftvernmissil.

Tidligere har Norge donert til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annet soldatutstyr.

Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj har bedt om å få kampfly. Men tidligere er det blitt vurdert å være stor risiko for direkte militær konfrontasjon mellom NATO og Russland ved sending av kampfly til Ukraina.

MIG-29 er en type kampfly Ukraina har ønsket seg. Foto: - / AFP

– Hvor stor risikoen for en eskalering av konflikten vil være ved å sende kampfly har vært omdiskutert hele veien, sier Lars Peder Haga.

– Det samme gjelder annet tungt utstyr. Men nå ser det ut til at stadig flere nasjoner velger å sende tyngre og mer komplekst utstyr. Det betyr nok at viljen til å ta risiko har økt, eventuelt at disse nasjonene ikke vurderer risikoen for eskalering som like stor.

Det ble nylig kjent at Ukraina har mottatt kampfly og reservedeler fra USA for å styrke luftforsvaret sitt.

Hvorfor ikke stoppe gassen?

Gasstransitt-stasjonen Bojarka utenfor Kyiv er sentral både for leveransene av russisk gass til Ukraina, og videre til Europa. Foto: Sergei Chuzavkov / Ap

Et viktig våpen i en krig er det økonomiske. Mange lurer på hvorfor man ikke bare kan kutte rørledningene med gass som går til Russland og dermed stoppe en av deres viktigste inntektskilder.

Ingerid Maria Opdahl, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, at det har vært svært viktig for Ukraina å være en pålitelig transittrute.

– Ettersom gassen går til land som Østerrike, Slovakia og Tsjekkia, Ungarn, Moldova, Romania - med andre ord til land Ukraina vil ha et godt forhold til. Dette er også en viktig inntektskilde for landet, sier Opdahl.

– Russland har etablert alternative eksportruter, fremfor alt Nord Stream I og II (-II er ikke åpnet pga. sanksjoner) i Østersjøen og Turk Stream i Svartehavet, for å omgå Ukraina og for å kunne bruke gasstransitten som et pressmiddel overfor Ukraina. I denne situasjonen har landet fortsatt mest å tjene på å la transitten gå som normalt. Enn ikke-planlagt stans ville gå utover landets nærmeste støttespillere, mener Opdahl.

Diplomatiets rolle

Støtte til Ukraina gjøres også indirekte gjennom å utvise russiske diplomater. Men hvorfor ikke utvise alle russiske diplomater, inkludert ambassadørene?

Bør man opprettholde kontakten med Putin på det diplomatiske nivået? Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Er det fortsatt mulig å ha tillit til representanter for Putins regime?

Bjørn Olav Knutsen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt mener det er forskjell på å ha tillit til et regime og det å ha tillit til diplomatiet som institusjon.

– Spesielt i en slik situasjon vi nå er i er det å unngå misforståelser som kan skape opptrapping viktig å ha. Diplomatiet har dermed en rolle som kommunikasjonskanal der det å tjene en slik hensikt er et gode i seg selv.

– Diplomati har en århundrelang tradisjon som regulerer samkvemmet mellom stater. Her finnes vel etablerte normer og praksiser for slik samhandling som det er viktig å stå ved, sier Knutsen.