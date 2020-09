Hva i all verden tenkte Trump?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går kom de første lekkasjene fra journalist Bob Woodwards nye bok om president Trump. Med den passende tittelen «Rage» – «Raseri».

Woodward er en av de to journalistene som sto bak avsløringene om Watergate-skandalen. Som til slutt tvang tidligere president Richard Nixon til å gå av i august 1974.

Bob Woodwards nye bok om Trump kommer i handelen 15. september Foto: AP

Den viktigste avsløringen den nye boken om Trump er at presidenten allerede fra slutten av januar – og trolig tidligere – hadde fått vite av sine sikkerhetsrådgivere hvor farlig det nye koronaviruset var. At han visste det var svært dødelig og at man kunne bli smittet gjennom luften.

«Ville tone det ned»

Samtidig som Trump fortalte i et intervju med Bob Woodward tidlig i februar at han visste alt dette, ga han et helt annet budskap til det amerikanske folk: At viruset ikke var farligere enn en vanlig forkjølelse. At det kom til å forsvinne med varmere vær i april. At han hadde alt under kontroll.

Og så holdt han store folkemøter med mange mennesker tett på hverandre, uten munnbind.

Jublende Trump-tilhengere uten munnbind på et valgkampmøte i Tulsa, Oklahoma i juni. Tre uker etter møtet økte smittetilfellene markant i delstaten. Foto: Leah Millis / Reuters

I et seinere intervju med Woodward forklarer han sine handlinger slik:

– Jeg ville hele tiden tone det ned. Jeg ville ikke skape panikk.

Biden: «Trump løy til det amerikanske folk»

Like rasende som tittelen på boken var Joe Bidens reaksjon på avsløringene.

Under et valgkamparrangement i Michigan sa Demokratenes presidentkandidat at «Trump har løyet til det amerikanske folk om at viruset ikke var farlig.» Og at «Trump har ansvaret for at titusener av menneskeliv har gått tapt.»

-Trump har løyet til det amerikanske folket, sa Joe Biden i går under et besøk i Warren, Michigan. Her er han med munnbind mens han snakker med pressen. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Hvis Trump hadde satt i gang tiltak én uke tidligere er det beregnet at det kunne vært 30.000 færre dødsfall i mars og april, sa Biden.

– Hadde han reagert allerede da han fortalte Woodward at han visste hvor ille viruset var, kunne enda titusener flere liv vært reddet, sa Demokratenes utfordrer.

Det hvite hus motsier Trump

Lekkasjene fra boken kom åpenbart som en overraskelse på Det hvite hus.

Pressetalsperson Kayleigh McEnany sa på en lenge utsatt pressekonferanse at Trump aldri hadde sagt at han ville tone ned viruset.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany hadde en svært vanskelig dag på jobben i går. Det hun sa til pressen ble direkte motsagt i Trumps samtaler med Bob Woodward. Og han hadde tatt opp intervjuene med presidenten. Foto: Evan Vucci / AP

Men det var ikke så enkelt for henne å komme med feil fakta. For Bob Woodward hadde tatt opp intervjuene med Trump. Deler av samtalene ble avspilt i hele går på alle TV- og radiokanaler.

Og presidenten selv gjentok seinere på dagen at jo da, han ønsket å tone det ned. For å unngå å skape panikk. Slik en god statsleder burde opptre.

– Jeg er en cheerleader for dette landet, sa Trump.

Hva ville Churchill ha gjort?

Mange av Trumps kritikere sa i går at det nettopp IKKE var slik en god statsleder burde opptre i en krisesituasjon. Og kalte ham en «misleader, not a cheerleader».

Noen henviste til Churchill og spurte retorisk: Burde han tonet ned trusselen fra tyskerne under 2. verdenskrig og sagt til britene at dette kom raskt til å gå over – for å unngå panikk?

Nattlige telefonsamtaler

Pressestaben i Det hvite hus hadde det vanskelig i går.

Én ting er å forsøke å avfeie kritiske uttalelser fra anonyme kilder. Som da man avviste artikkelen i tidsskriftet The Atlantic hvor anonyme kilder fortalte at Trump hadde kalt falne soldater for «tåper» og «tapere».

Denne gangen kom bevisene direkte fra presidentens egen munn.

I tillegg til to intervjuer i Det ovale kontor og ett på presidentens feriested Mar-a-Lago i Florida, hadde Woodward også opptak av ytterligere 15 intervjuer. De fleste av dem telefonsamtaler på sein kveld og nattetid.

Lenge utenfor kontortid, så ingen av hans rådgivere kunne stanse Trump.

Stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus fortalte Fox News at dette var samtaler han ikke hadde villet anbefale. Hvis han hadde visst om dem.

Hvorfor gjorde han det

Et av de store mysteriene som kommentatorene forsøkte å løse i går var: Hvorfor gjorde han det? Hva i all verden tenkte Trump da han lot seg intervjue 18 ganger av Bob Woodward.

En mann som tidligere hadde skrevet boken «Fear» – «Frykt» – om presidenten, hvor Trump ikke kom særlig bra ut. Den gang ville ikke Trump snakke med Woodward. Nå endret han strategi:

– Jeg tenkte at denne gangen var det kanskje bedre å gi ham litt tid, sa Trump til Fox News programleder Sean Hannity i går kveld.

– Men kanskje fungerte det ikke særlig bra? undret han.

Bob Woodward er en av verdens mest kjente journalister. Sammen med kollega Carl Bernstein sto han for Watergate-avsløringene. De tvang daværende president Richard Nixon til å gå av i august 1974 Foto: JIM WATSON / AFP

Smigret av en megakjendis

Trump har gjennom hele sin karriere utnyttet pressen til å lage oppslag om ham – noen ganger ringte han inn anonyme tips om seg selv.

Forfatteren og journalisten Michael D’Antonio har snakket mye med Trump og skrevet en biografi om ham.

Til CNN sa han i går at han tror Trump på mange måter ble smigret over at en storhet som Bob Woodward ville snakke med ham.

For Trump og folk i hans generasjon er Woodward en megakjendis og verdens mest berømte journalist. Mange presidenter har bidratt til hans bøker om dem. Og de fleste har angret etterpå.

«Trodde han skulle klare å lure Woodward»

– En faktor til var at Trump var alene om kvelden under de fleste samtalene. Dermed var det ingen voksne i rommet som kunne advare ham om det som ble sagt, mener D’Antonio.

Det er kanskje grunnen til at Trump, i et anfall av skryt, brøt alle sikkerhetsbestemmelser fortalte Woodward at USA har et nytt, hemmelig super-atomvåpen – som verken Kina eller Russland kjenner til. Nå gjør de det.

Men D’Antonio mener den viktigste grunnen var at Trump «trodde han skulle klare å lure Woodward».

– Trump ser på seg selv som litt av en smarting – en «con man» – som skulle klare å utmanøvrere Woodward.

Slik gikk det ikke. Og Trump var ikke glad:

– Woodwards bok er bare nok et politisk karakterdrap, sa han.