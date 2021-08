Hva er OL-medaljene verdt?

En OL-medalje er et synlig bevis på at drømmer kan gå i oppfyllelse.

Det er belønning for uendelig mange treningstimer og hardt arbeid gjennom mange år. Derfor vil de aller fleste idrettsutøvere beholde OL-medaljene sine livet ut.

– Jeg vil aldri selge

Richard Gladdle ved auksjonshuset Baldwin i London sier det er uvanlig at idrettsutøvere selger medaljene sine, men det hender.

Kelly Sotherton sier at hun ikke ville solgt sine OL-medaljer i syvkamp. Bildet er fra OL i Aten i 2004. Foto: Thomas Kienzle / AP

– Jeg vil aldri selge medaljene mine, sier Kelly Sotherton, som tok bronse i syvkamp i OL i Aten i 2004 og på 4 x 400 meter stafett i OL i Beijing i 2008.

– Medaljene betyr mye for meg, sier hun til CNN.

Hun er ikke blant dem som henger medaljene i ramme på veggen.

– Jeg liker å ta medaljene på meg av og til, sier Sotherton.

Gullmedalje av sølv

Gullmedaljen i OL i Tokyo er laget av sølv som er gullbelagt. Kun 6 gram av vekten på 556 gram er ekte gull.

Hvis en gullmedaljevinner skulle finne på å smelte medaljen, vil vedkommende få 800 amerikanske dollar, om lag 7200 kroner, skriver CNN.

Få idrettsutøvere vil selge sine OL-medaljer, men det er noen unntak. OL-medaljene til Jesse Owens i OL i Berlin i 1936 fikk stor betydning. En av medaljene gav prisrekord. Foto: Koji Sasahara / AP

En sølvmedalje vil gi 450 dollar, om lag 4000 kroner. Sølvmedaljene er laget av 100 prosent sølv og veier 550 gram.

Dersom den norske seileren Hermann Tomasgaard, som fikk OL-bronse i går, skulle velge å smelte medaljen sin, vil han kun få 5 dollar, cirka 45 kroner. Bronsemedaljen i Tokyo-OL er laget av 95 prosent kobber og 5 prosent sink og veier 450 gram.

Familien Abe fra Japan tok OL-gull i både jente- og gutteklassen i judo. Bildet viser Uta og Hifumi under medaljeseremonien i Tokyo 26. juli. Foto: Franck Fife / AFP

Hver av OL-medaljene som deles ut i Tokyo, er 85 millimeter i diameter, og tykkelsen varierer fra 7,7 mm til 12,1 mm.

Medaljene i Tokyo er designet av japanske Junichi Kawaishi.

Kjøpte hus til fattige

Etter en del år vil verdien på OL-medaljer stige. Likevel er det få idrettsutøvere som velger å selge i løpet av livet.

USAs tidligere basketballstjerne Charles Barkley er unntaket som bekrefter regelen. Han solgte sine OL-medaljer for å bygge hus for fattige på hjemstedet. På bildet er han i Houston Rockets drakt 19. april, 2000. Foto: Pat Sullivan / AP

Ett unntak er den amerikanske basketballstjernen Charles Barkley. Han går blant annet under kallenavnet «Sir Charles» og var en dominerende spiller i NBA på 1980- og 90-tallet.

Han ble kåret til NBAs mest verdifulle spiller i 1993, og har OL-gull fra 1992 og 1996.

Han skal ha solgt sine OL-medaljer for å bygge hus for fattige på hjemstedet sitt, skriver CNN, uten å oppgi prisen på medaljene til Barkley.

Den kubanske skytteren Leuris Pupo vant gull i OL i London i 2012. Han skal ha solgt sin gullmedalje for 73.200 dollar, om lag 660.000 kroner.

Iván Lázaro Pedroso Soler er en kubansk friidrettsutøver. Han var den dominerende utøveren i lengdehopp på deler av 1990-tallet. I OL i Sydney i 2000 vant han gull.

Kubanske Ivan Pedroso skal ha solgt sin gullmedalje i lengdehopp fra OL i Sydney i 2000. Foto: Antonio Scorza / AFP

Ifølge auksjonsfirmaet RR Auction i Boston solgte han sin OL-medalje for 71.335 dollar, cirka 640.000 kroner.

Den dyreste OL-medaljen auksjonsbyrået i Boston har solgt, er en gullmedalje fra de første moderne olympiske leker i Aten i 1896. Den gikk «under hammeren» for et par uker siden for hele 180.000 dollar, om lag 1.620.000 kroner.

«Verdens viktigste OL-medaljer»

Olympiaden i Berlin i 1936 skulle være et propagandashow regissert av Adolf Hitler.

Han ønsket at OL skulle bevise at den ariske rase var overlegen alle andre raser.

Det passet ikke Hitlers verdensbilde at en atlet med mørk hudfarge vant fire medaljer i «hans OL».

USAs Jesse Owens tok fire gullmedaljer i OL i Berlin i 1936. Han vant 100 meter, 200 meter, 4x100 meter stafett og lengdehopp. Foto: / AFP

Afrikansk-amerikanske Jesse Owens dominerte voldsomt i flere øvelser. Han vant 100 meter, 200 meter, 4 x 100 meter stafett og lengdehopp.

Prisene som er nevnt til nå om verdien av OL-medaljer, blekner i forhold til verdien av en av hans gullmedaljer.

På en auksjon i 2013 ble en av Owens gullmedaljer fra Berlin-OL i 1936 solgt for hele 1,46 millioner dollar, eller cirka 13 millioner norske kroner, skriver The Guardian.

OL-medaljene til Jesse Owens i Berlin i 1936 blir vurdert som noen av de viktigste i de olympiske lekers historie, skriver CNN.