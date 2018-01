Hva betyr samtalene mellom Nord-Korea og Sør-Korea?

Tirsdag neste uke skal Nord-Korea og Sør-Korea møtes for første gang siden 2016. Møte skal skje på sørkoreansk side av grensen, i den lille byen Panmunjon. Det var Sør-Korea som kom med tilbudet etter at Nord-Koreas leder hadde åpnet for dialog i sin nyttårstale.

Hva skal de snakke om?

Nordkoreansk deltakelse i vinter-OL er det viktigste samtalepunktet. Sør-Korea ønsker nordkoreanerne velkommen og ønsker å bruke idrettsarrangementet til å drive forsoningsarbeid.

Andre praktiske forhold mellom landene kan også bli diskutert. Sist gang de møttes diskuterte de blant annet turisme i Nord-Korea og gjenforeningen av familier som ble splittet under krigen i 1950–53.

OL: En klokke i Pyeongchang teller ned til vinter-OL. Det begynner 9. februar. Foto: Ahn Young-joon / AP

Hvorfor skjer dette nå?

Nord-Korea tok en U-sving i dette spørsmålet under nyttårstalen til Kim Jong-un. Det skjer etter et år med testing av både langtrekkende missiler og atomvåpen. Det kan være at Nord-Korea nå føler at de har kommet langt nok i sine våpenprogram eller fordi sanksjonene begynner å merkes.

Samtidig har Sør-Korea hatt presidentvalg og valgte en mer dialogvennlig president i Moon Jae-In. Oppmykningen også en måte for dem å hindre at Nord-Korea lager vanskeligheter under et så prestisjefullt arrangement som vinter-OL.

Hvem skal delta?

Det er ennå ikke sagt noe om hvilke personer som skal delta i samtalene, men de skal foregå på et høyt nivå i henhold til gjenforeningsministeriet i Sør-Korea.

NY PRESIDENT: Sør-Koreas president Moon Jae-in ble valgt til president i mai i fjor. Han er mer dialogvennlig enn forgjengeren. Foto: Kim Ju-hyoung / AP

Hvilken rolle spiller USA i dette?

President Donald Trump var raskt ute med å ta oppmykningen i forholdet til inntekt for sin harde linje. Hans voldsomme utfall mot Nord-Korea kan ha bidratt til å gjøre regimet i nord mer innstilt på dialog. Sanksjonene har blitt hardere i takt med Nord-Koreas våpentester i høst.

Men samtalene er også problematiske for USA. Den strategiske situasjonen har endret seg siden Nord-Koreas arsenal nå kan ramme USA. Det kan være at Nord-Korea tok dette initiativet for å splitte Sør-Korea og USA. De har vært nære allierte siden andre verdenskrig.

UTSATT: USA har en sterk militær tilstedeværelse i sør, men de har blitt enig om å utsette sin årlige øvelse nær grensen i nord. Den vil skje etter at OL er ferdig. Foto: JEON HEON-KYUN / AFP

Hva sier Kina?

De ønsker samtalene velkommen. Kina er under press fra USA for å få til en endring i Nord-Korea, og alt som kan bidra til å stabilisere situasjonen er positivt nytt for Beijing.

Hva sier kritikerne?

Det er flere som er skeptiske til samtalene. De mener at Nord-Korea med disse samtalene har til hensikt å kjøpe seg tid for å videreutvikle sine våpen og raketter, og at Sør-Koreas behov for ro under vinter-OL er en gylden anledning til dette. Japan sier at de vil opprettholde presset på Nord-Korea slik at de oppgir sitt atomvåpenprogram.

NYE VÅPEN: Nord-Korea brukte fjoråret på hyppig testing av langtrekkende raketter og kraftige atomvåpen. Foto: STR / AFP

Hva kan resultatet bli?

Samtalene minsker farene for krig, men det er ikke første gang Nord-Korea sender idrettsutøver til sør eller at det er samtaler. De deltok i Asia-lekene som ble arrangert i Sør-Korea i 2014 hvor det var også et politisk møte i etterkant, uten åpenbare resultater. Det har også vært flere tidligere forsøk på dialog. Nord og Sør-Korea er fortsatt formelt i krig. Det ble ikke skrevet noen endelig fredsavtale etter at krigen stanset i 1953. En slik avtale er fortsatt langt unna.