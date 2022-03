Hva betyr det at den russiske militærkolonnen beveger seg igjen?

Mye har vært skrevet om den rundt 64 kilometer lange militærkolonnen som ser ut til å ha Kyiv som sin endestasjon. Satellittbilder har blitt sjekket daglig for å se hvor mye nærmere den har krøpet frem mot den ukrainske hovedstaden.

Den siste tiden har kolonnens mangel på bevegelse vært i fokus.

Men satellittbilder tatt av det private selskapet Maxar Technologies torsdag formiddag viser at rekken av militære kjøretøy har begynt å bevege seg igjen etter å ha stått stille siden begynnelsen av forrige uke.

BBC skriver at de russiske styrkene har beveget seg 5 kilometer nærmere Kyiv det siste døgnet. Det mener talspersoner for amerikanske myndigheter. Styrkene som nærmer seg byen fra nordvest er dermed 15 kilometer unna.

– De har kommet litt lengre frem i fronten av kolonnen nærmest Kyiv, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen på Forsvarets stabsskole.

Han sier fremrykkingen kommer som et resultat av at russerne har lyktes litt mer med å angripe lenger vest for å komme rundt de ukrainske forsvarsstillingene. Dette er noe de russiske styrkene skal ha mislyktes med flere ganger tidligere.

– Det virker som om de har fått litt mer rom å gruppere styrkene sine ut på. Det gjør at deler av kolonnen har beveget seg litt fremover, sier Karlsen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen på Forsvarets stabsskole sier det virker som om russerne har fått litt mer rom å gruppere styrkene sine ut på. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Trekker inn i skogen

Bildene viser pansrede kjøretøy som kjører inn og ut av byer nær Antonov-flyplassen, melder AP.

Antonov flyplass ligger rundt 25 kilometer i luftlinje fra sentrum av Kyiv.

Bildene viser at noen av kjøretøyene har flyttet seg inn i skogene, mens deler av styrkene lenger nord har omgruppert seg nær Lubjank. Mobilt artilleri er utplassert i stillinger i nærheten.

Karlsen menere dette er sikringstiltak.

– De har åpenbart trukket fra vei, og prøvd å gruppere ut i skogkanter og skjule seg andre steder. Det er sannsynligvis på grunn av ukrainske angrep. Det har nok vært både drone- og flyangrep. Senest nå har det vært angrep helt opp mot den hviterussiske grensen med bakkestyrker, sier han.

Russiske militærkjøretøy og utstyr har kjørt inn blant trærne, nordvest for flyplassen Antonov, ifølge bilder tatt torsdag. Foto: AP

– Ikke avgjørende for krigen

Formålet med kolonnen er å få kontroll på Russlands aller viktigste mål i Ukraina – en regimeendring i landet. Det mener oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier.

Dermed er Kyiv med den politiske og militære ledelsen i hovedstaden det aller viktigste målet.

– Dette målet forsøkte Russland å nå gjennom et overraskende angrep i de første dagene av krigen, men det mislyktes de med. Så startet de med en ny strategi – å kjempe seg vei inn på mer konvensjonelt vis fra Hviterussland for å omringe Kyiv og gradvis slite byen ned, sier Heier.

Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, sier målet til kolonnen er å isolere Kyiv og fremtvinge regimeendring i Ukraina.

Men selv om det daglig telles ned kilometer til rekken med kjøretøy og tropper når frem til Kyiv, tror ikke Heier den vil være avgjørende for krigen.

– Det kan være avgjørende for skjebnen til hovedstaden, det sittende regimet og generalstaben i hovedstaden, men det vil ikke være avgjørende for krigen, for den er langt på vei er tapt, sett med russiske øyne, sier han og utdyper:

– Russland vil ikke klare å få en militær seier med en varig fred i Europas nest største land med 43 millioner innbyggere som alle vil fortsette makten mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

Satellittbildene over er fra Maxar Technologies, og er tatt 28. februar.

Tror det tar langt tid til Kyiv

Kolonnen hadde frem til torsdag stått stille nordvest for Kyiv siden begynnelsen av forrige uke. Noen av forklaringene på det var angivelig mangel på mat og drivstoff.

– Det er et sterkt ukrainsk forsvar inn mot Kyiv. Så har det nok vært dårlig planlagt, dårlig ledet, mulig dårlig logistikk, dårlig vedlikehold og tekniske problemer med kjøretøy. Det er flere ting vi tror har bidratt at den har stått stille, mener Karlsen.

Heier tror det vil ta lang tid før russerne eventuelt når Kyiv. Han sier ukrainerne har forberedt seg godt i defensive posisjoner, og at dette er vanskelig terreng å gjennomføre offensive operasjoner i.

– Når man skal inn i byer, så krever det ofte at man må være fem angripere for hver forsvarer. Vi snakker her om Europas åttende største by, som fremdeles har rundt halvannen million mennesker inne i byen. Så dette vil ikke være noen lett kamp i det hele tatt. Selv om Kyiv kan bli isolert, sier Heier.