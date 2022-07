– Jeg er presidenten for faen, kjør meg til kongressen nå.

Slik gjenga Cassidy Hutchinson, assistent til tidligere stabssjef i Det hvite hus, det som ble sagt av president Trump da kongressen ble stormet 6. januar 2021.

I en høring på tirsdag kom hun med en rekke beskrivelser av hvordan presidenten forsøkte å komme seg til kongressen. Nå forsøker flere amerikanske medier å diskreditere hennes uttalelser.

– En kilde med tette bånd til Secret Service opplyser til meg at både Bobby Engel og sjåføren av presidentbilen er innstilt på å vitne under ed at ingen av dem ble angrepet og at Trump aldri kastet seg mot rattet, skriver NBC News’ korrespondent i Det hvite hus, Peter Alexander, på Twitter

Fox News skriver at de har vært i kontakt med kilder som hevder at sjåføren som kjørte presidentens bil og presidentens livvakt er klare til å vitne om at Hutchinson kommer med løgner om hva som skjedde i presidentens bil 6. januar.

Flere amerikanske medier skriver nå at de har vært i kontakt med sjåføren som Hutchinson referer til og at denne gi en annen versjon av historien. Foto: Brandon Bell / AFP

Nye avsløringer ventes

Amerikanske Secret Service sier at de kommer til å vitne i høringene om kongresstormingen.

– USA Secret Service har samarbeidet med Granskingskomiteen siden den ble opprettet våren 2021. Vi vil fortsette med det. Dette inkluderer et svar på vitneutsagnene i komiteen og de anklagene som kom frem under høringen, sa Anthony Guglielmi talsmann for Secret Service til CBS News.

Flere eksperter mener at Hutchinson kan bidra til å bevise at Trump hadde ansvaret for at landets nasjonalforsamling ble stormet i 2021. Foto: Leah Millis / Reuters

– Kan være dødsstøtet

Vitnehøringen sist tirsdag har preget nyhetsbildet i USA. Flere eksperter mener at Cassidy Hutchinson kan bidra til å bevise at Trump hadde ansvaret for at landets nasjonalforsamling ble stormet i 2021.

– Det er det mest ekstraordinære vitnemålet i en kongresshøring som jeg noensinne har sett, skrev David French, redaktør for det konservative nettstedet The Dispatch.

Mens høyrevridde avisen Washington Examiner skriver på lederplass at Hutchinsons vitnesbyrd «kan være dødsstøtet for tidligere president Donald Trumps politiske karriere» og at det viser at «Trump ikke er egnet til være i nærheten av politisk makt igjen»

Utsettes for trusler

Cassidy Hutchinson, som var assistent til stabssjef Mark Meadows, har fått spesialbeskyttelse etter høringene i kongressen. I flere amerikanske medier kalles hun for løgner og blir utsatt for massiv kritikk.

– Hennes liv kommer aldri til å bli det samme, sier Olivia Troy som var sikkerhetsrådgiver for visepresident Mike Pence.

– Det er ingen tvil om at hun kommer til å få dødstrusler. Jeg er bekymret for hennes sikkerhet, sier Olivia Troy Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

– Det er ingen tvil om at hun kommer til å få dødstrusler. Jeg er bekymret for hennes sikkerhet.

Troy sier at 26 år gamle Hutchinson er modig som står frem på denne måten, Hun er takknemlig for hva den tidligere assistenten ved stabssjefens kontor gjør for USA.

– Folk vil si, det er ikke noe heroisk i det hun gjør, hun har jobbet for Trump. Men når du hører hva vitner utsettes for, hva slags hets de trusler de utsettes for.

– Folk flest vet at forsøk på å påvirke vitner til å vitne usant, er et stort problem, sa Liz Cheney. Foto: Mark J. Terrill / AP

Vitner blir presset

Granskingskomiteen har fått meldinger om at flere av vitnene har blitt forsøkt påvirket av folk fra Trumps krets.

– Folk flest vet at forsøk på å påvirke vitner til å komme med usanne påstander, er et stort problem. Vi skal diskutere dette mens vi planlegger våre neste steg, sa den republikanske senatoren Liz Cheney, etter tirsdagens høring.