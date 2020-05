Hundrevis demonstrerer i Hongkong – politiet bruker tåregass

Demonstrantene samlet seg i shoppingdistriktet Causeway Bay, til tross for koronaregler som forbyr at mer enn åtte personer samles.

Journalister på stedet sier opprørspolitiet har tatt i bruk tåregass og vannkanoner i et forsøk på å løse opp demonstrasjonen.

Demonstrantene protesterer mot planene for nye, strenge sikkerhetslover i byen, som ble presentert under den pågående Folkekongressen i Kina denne uka.

Separatisme og «undergraving av det nasjonale regimet» vil være straffbart i henhold til loven som nå planlegges innført. Det er ventet at den vil bli vedtatt på Folkekongressen til uken.

Bør innføres umiddelbart

Kinas utenriksminister Wang Yi sa på en pressekonferanse søndag at den nye loven bør innføres umiddelbart. Han sier den nye loven er svært viktig og mener protestene i Honkong har satt Kinas sikkerhet i fare.

Wang hevder at de nye sikkerhetslovene ikke vil ha påvirkning på Hongkongs selvstyre eller utenlandske selskapers interesser, men at den er rettet mot en liten kategori kriminelle handlinger.

Fordømmer

Flere vestlige land har de siste dagene uttalt seg kritisk til Beijings planer.

EUs utenrikssjef Josep Borrell hadde fredag samtaler med representanter for EU-landene om saken, og la deretter fram en kunngjøring der EU ber om at den store graden av selvstyre i Hongkong bevares.

– EU har stor interesse av fortsatt stabilitet og framgang for Hongkong, i tråd med prinsippet om ett land, to systemer, sa Borrell.

Også Storbritannia, Australia og Canada har uttrykt bekymring for utviklingen.

Chris Patten, som var guvernør i Hongkong da Storbritannia overlot kolonien til Kina i 1997, sier til The Times of London at vi ser et nytt diktatur i Kina som ikke er til å stole på.

Han sier den britiske regjeringen må gjøre det helt klart at det som er i ferd med å skje, er en fullstendig ødeleggelse av Ett land, to systemer-avtalen om britisk tilbakeføring av Hongkong.

I henhold til avtalen skulle Hongkong få beholde sitt eget rettssystem og politiske system med fulle friheter fram til 2047.