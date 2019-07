Hundrevis av bankansatte måtte gå på dagen

Tysklands største bank kunngjorde søndag at den skal redusere staben med 18.000 stillinger innen 2022.

Mandag kom de første oppsigelsene. På grunn av tidsforskjellene var det først ansatte i Sydney, Australia og Hongkong som måtte slutte.

Utenfor kontorene i Hongkong sto i morges ansatte med konvolutter med bankens logo.

Nyhetsbyrået Reuters beskriver tre ansatte som tok et bilde før de ga hverandre en klem og satte seg i en drosje.

- De gir deg en pakke og så er det ut av døra, sa en mekler utenfor bygningen.

Dresskledde finansfolk med bager utenfor Deutsche Banks kontorer i London mandag. Foto: SIMON DAWSON / Reuters

Dystre ansikter på London-pub

I finanssentrum i London, The City, kunne man mandag formiddag se nyoppsagte ansatte gå ut av Deutsche Banks kontorer mens de bar på bokser og poser med personlige eiendeler, skriver AFP.

På puben Balls Brothers var det tidlig på ettermiddagen godt med kunder.

De fleste av de rundt 50 gjestene, som tømte ned øl og musserende, hadde plastposer fulle av det som så ut som papirer og suvenirer.

Ifølge AFPs utsendte hadde de fleste i baren dystre ansiktsutrykk mens de tenkte på fremtiden.

Allerede før dagens hendelser i London har bankansatte i storbyen hatt en usikker fremtid på grunn av Storbritannians kommende uttreden av EU.

En kvinne i New York bærer med seg planten sin ut av Deutsche Banks kontorer på Manhattan. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Fikk beskjed i kantinen

I bankens kontorer i Wall Street i New York ble de ansatte samlet til et møte i kantinen.

Kilder sier til Reuters at flere hundre fikk beskjed om at de var oppsagt og at måtte forlate bygningen.

Talsmenn for banken har ikke villet kommentere oppsigelsene i dag.

Redusert med over 90 prosent i verdi

Deutsche Bank la søndag frem planer om å redusere staben med 20 prosent frem til 2022.

Kuttene kommer etter banken har hatt store problemer helt siden finanskrisen i 2008.

Mens en aksje i banken var verdt 91,5 euro i 2007, er verdien nå helt nede i 7,5 euro - en reduksjon på over 90 prosent.