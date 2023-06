Hundrevis arrestert etter ny natt med opptøyer i Frankrike

Hundrevis av mennesker er arrestert i flere franske byer etter en tredje natt med voldelige demonstrasjoner mot politivold i Frankrike.

Fredag morgen rullet bilder av utbrente biler og ødelagte bygninger på fransk TV.

667 personer er pågrepet etter nattens opptøyer, opplyste innenriksminister Gérald Darmanin, melder nyhetsbyrået Reuters.

249 politifolk ble skadet, ifølge myndighetene.

Politimannen som skjøt en 17-åring i en trafikkontroll tidligere denne uken, er arrestert og siktet for drap.

Opptøyer mange steder

Det har vært protester over hele Frankrike i natt. Fra Pyreneene i sør, i til Roubaix i nord.

Det har vært hærverk, steinkasting, plyndring og ildspåsettelse mot butikker og offentlige kontoret.

Uroen har også spredd seg til Belgia.

Der var det voldelige sammenstøt torsdag kveld, etter en støttemarsj i solidaritet med de som demonstrerte i Frankrike.

Den franske regjeringen skal holde et nytt krisemøte om situasjonen fredag ettermiddag klokken 13, melder nyhetskanalen BFM TV.

Brannbombe mot politistasjon

I byen Pau i Pyreneene ble en politistasjon angrepet i natt med en brannbombe.

Et bibliotek i Marseille ble vandalisert da politiet brukte tåregass for å spre en gruppe på over 100 mennesker som forsøkte å bygge barrikader.

I Roubaix ble en bygning satt i brann og helt ødelagt.

I Paris-forstaden Nanterre, der uroen begynte, ble det igjen skutt med fyrverkeri mot politiet. En bank og flere biler ble påtent.

Flere steder ble det innført portforbud torsdag kveld.

40.000 politifolk over hele landet er sendt ut for å ivareta sikkerheten etter at opptøyene startet.

Brannfolk slukker en brann i en bygning i industribyen Roubaix i Nord-Frankrike. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

17-åring døde etter trafikkontroll

Drapet som har rystet Frankrike skjedde tirsdag i det som så ut som en trafikkontroll.

En gul bil står stille og to politimenn lener seg inn gjennom det åpne vinduet.

Den ene betjenten sikter på Nahel M. med en pistol.

Så kjører bilen videre, og plutselig lyder et smell.

En video filmet fra en annen vinkel viser Nahels gule bil få øyeblikk senere. Den står på skakke og har krasjet i en lyktestolpe.

Gutten, som av franske medier kun identifiseres som Nahel M., ble bare 17 år gammel.

Skuddet traff ham rett i brystet, avfyrt bare centimeter unna.

Videoene av drapet i Paris-forstaden Nanterre har spredt seg på sosiale medier som ild i tørt gress.

