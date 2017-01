Hundreårsflom i Danmark: «Ekstremt høy» vannstand

I sørøstlige Danmark er det nå så høye vannstander at de kan kategoriseres som 100-årshendelser, skriver Danmarks Radio.

– Vi betrakter det som en meget alvorlig situasjon. Selv om man er kjent, skal man ikke bevege seg i nærheten av vannkanten og man skal ikke leke katastrofeturist, for man går bare i veien for beredskapen, er beskjeden fra Rikspolitiet til Danmarks Radio.

Ifølge danske meteorologer presser vinden vannet én vei og deretter en annen, slik at det presses tilbake mot kystene.

Vannstanden kommer til å være på sitt høyeste natt til torsdag i den vestlige delen av Danmark, og det er risiko for strømbrudd utsatte steder, opplyser politiet i Sørjylland.

Ber om assistanse fra flere land

Danske myndigheter har sendt ut en beredskapsmelding hvor de råder innbyggere til å være forsiktige, og at de unngår unødvendig ferdsel i oversvømmede områder.

– Forhøyet vannstand vil medføre store oversvømmelser og dermed livsfare for folk som ferdes i mørket i de oversvømmede områdene. Dessuten ventes det betydelig skade på bygninger, heter det i uttalelsen, ifølge DR.

Myndighetene i Danmark har i kveld spurt Tyskland, Sverige og England om mulig assistanse hvis situasjonen kommer ut av kontroll.

Det skriver operativ sjef i Beredsskabsstyrelsen Lars Høg Schou på Twitter.

Ifølge DR Nyheter trenger Danmark tilgang til flere vannpumper.

Onsdag kveld orienterte Danmarks Meteorologiske Institutt (DMI) om situasjonen på en pressekonferanse.

– Det er en veldig uvanlig situasjon, sier metereolog Frank Nielsen til dansk presse.

– Vi får presset en masse vann inn i Østersjøen gjennom en veldig kraftig vestvind. Nå har vinden dreid til nord, og det betyr at vannet blir presset tilbake. Det ser vi av og til, men det er en veldig kraftig nordavind i Kattegat som setter en stoppekloss for vannet, som prøver å trenge seg tilbake. Derfor ser vi vannsstigninger ved danske kyster, forklarte Nielsen.

Vannstanden nådd toppen i København

Ifølge DMI har vannstanden i København toppet seg. I Rødvig utenfor København har vannstanden steget til 166 centimeter.

Vannstanden når sitt høyeste i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner etter midnatt.

Sitger kraftig i Sverige

Flere steder i Sverige rapporteres det også om oversvømmelser. Vannstanden steg kraftig på den skånske kysten onsdag ettermiddag. I Trelleborg beskrives vannstanden som ekstremt høy, skriver Sveriges Radio.

– Nivåene begynte å stige raskt i ettermiddag og har nådd nivåer vi ikke har sett på mange, mange år, skriver kommunen.

Sveriges meteorologiske institutt SMHI har sendt ut obs-varsel for høy vannstand i Öresund og på sørkysten. Her er vannstanden 120 centmeter over normal vannstand.