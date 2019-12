Hund bak rattet knipset i fotoboks

– Det kan godt hende at hunden er en god vakthund hjemme. Men ikke sats på at den er på vakt for deg når du kjører bil, skriver MV-Jyllands Politi i Danmark på sin Twitter-konto.

Da bildene fra en fotoboks i midt- og vestjyske i Danmark skulle gjennomgås fant politiet mye mer hårmanke enn det bruker å være på et bilde.

De så også at det ikke bare vare ett hode bak rattet, men to, skriver DR.

Skrekkabinett av eksempler

En bilfører hadde nemlig satt hunden sin på fanget da vedkommende kjørte rett i en fartskontroll med en fotoboks som knipset bilde.

– Bilisten overtreder ikke bare fartsgrensen, men også trafikkreglene om at fører av bilen skal fritt utsyn. Pass på dere selv og hverandre ute i trafikken, oppfordrer politiet.

De ser mange eksempler på uoppmerksomhet i trafikken.

– Vi har et skrekkabinett av eksempler. Folk sitter med mobiltelefon og iPad. Noen skjenker seg kaffe eller lager seg noe, samtidig som de kikker seg i speilet, forteller leder av trafikkpolitiet hos Midt- og Vestjyllands politi, Henrik Glintborg til DR.

Uoppmerksomhet i trafikken er skyld i en tredjedel av alle dødsulykker i trafikken i Danmark.

Tusenlapp i bot

På samme måling som hunden og bilføreren ble tatt, ble 210 av 1187 bilister tatt på grunn av for høy fart.

– Her risikerer bilføreren bot, prikk i kortet og andres sikkerhet for å gi hunden en bedre utsikt. Mange mennesker har samme følelser for barn som for et kjæledyr, sier han.

Men han tror ikke man ville satt et barn i en slik situasjon.

Bilføreren med hunden på fanget fikk en bot på 1000 kroner danske kroner, skriver TVmidtvest.