Hun vil redde Brasils urfolk

– Vi står overfor en humanitær krise, sier Sonia Guajajara. Hun holder sin første tale etter at hun er blitt tatt i ed som urfolksminister.

– Vi urfolk har fire ekstremt vanskelige år bak oss. Min oppgave blir å kjempe for å vinne tilbake våre historiske rettigheter. Og at Brasil har opprettet et Urfolksdepartement, er et løfte til verden om å beskytte våre folk og å verne det miljøet vi lever av, sier hun.

- Vi skal vinne tilbake våre historiske rettigheter, sier den nye ministeren. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Da Lula da Silva overtok makten i Brasil ved nyttår hadde han gjort et historisk grep: Å gi landets urfolk sitt eget departement.

Og det var ingen overraskelse at dets første minister ble den 48 år gamle Sonia Guajajara.

Har ledet kampen

Hun ble født i urfolksreservatet Arariboia i det nordøstlige Brasil i 1974. Hennes foreldre var analfabeter, men ved hjelp av statlige stipender skaffet hun seg en høyere utdanning.

Hun har deltatt i en lang rekke nasjonale og internasjonale konferanser om urfolk, miljø og klima. Og hun har i en årrekke stått i spissen for Brasils største urfolksorganisasjon APIB.

De siste årene har hun ledet den hardeste kampen Brasils urfolk har utkjempet i nyere tid – mot Bolsonaro-regjeringens mange urfolksfiendtlige utspill.

I fjor sto hun i spissen for store demonstrasjoner da regjeringen prøvde å innføre nye lover for å starte gruvedrift og annen økonomisk virksomhet i urfolksområder.

Sonia Guajajara i spissen for en stor demonstrasjon for urfolksrettigheter i Brasilia i fjor. Foto: Midia Ninja

– Slik virksomhet fører til mer sykdom, mer vold, flere konflikter, mer alkoholisme og mer prostitusjon. Det er dette ønsket om rikdom fører til, sa hun den gang til NRK.

Skogvokterne

Og forventningene til den nye ministeren er enorme – ikke minst hos hennes eget folk, Guajajara-stammen i reservatet Arariboia.

Dette området har hatt de mest blodige sammenstøt mellom urfolk og hvite inntrengere i hele Brasil.

Guajajara-ene i Arariboia har organisert væpnet motstand mot tømmerhuggere, jegere og gullgravere – de såkalte «Guardiões da floresta» – Skogvokterne. Og prisen har vært høy.

De siste årene er et titall skogvoktere blitt skutt og drept av inntrengerne.

Paulino Guajajara ga sitt liv i kampen for Brasils regnskog. Han var en slektning av urfolksministeren. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Blant de drepte er Paulino Guajajara, som ble verdenskjent da BBC laget et TV-program om ham bare noen måneder før han mistet livet.

Hans fetter Tainaký Guajajara ble såret i angrepet, og NRK møtte ham under et besøk i Arariboia for et drøyt å siden.

– Stolt av Sonia

Tainaký er en nær slektning av den nye urfolksministeren, og jeg ringer ham for å få en kommentar til utnevnelsen.

– Jeg er lykkelig over at Sonia er blitt minister. Det er en veldig god nyhet for oss som kjenner henne, og for alle urfolk her i Brasil, sier Tainaký Guajajara.

– Hva er det viktigste hun kan gjøre for dere? spør jeg.

Skogvokteren Tainaký Guajajara tror på fred og fremgang for sitt folk. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det viktigste er å få slutt på lovbruddene og overgrepene i vårt territorium. Under regjeringen Bolsonaro har de hvite tømmerhuggerne og jegerne fått gjøre hva de vil.

– Dersom de blir pågrepet slipper politiet dem fri dagen etter. Og hvis de får bøter, lar de rett og slett være å betale, sier skogvokteren.

Nå, når en fra hans egen stamme sitter ved presidentens bord er han mer optimistisk enn på lenge:

– Med Sonia Guajajara som minister starter en ny tid her reservatet. Jeg tror det blir en tid med fred og fremgang for folket vårt, sier Tainaký Guajajara i urfolksområdet Arariboia i det nordøstlige Brasil, til NRK.