Hun skal spille Lady Diana i ny sesong av «The Crown»

Netflix-serien «The Crown» skal i gang med sin fjerde sesong om den biografiske-historien om dronning Elisabeth II av Storbritannia. Der har tiden kommet til perioden hvor prins Charles forelsker seg i barnepiken Lady Diana som han giftet seg med i 1981.

Lady Diana ble under denne tiden en de mest populære kvinnene i verden.

– Beæret

Skuespiller Emma Corrin har fått rollen som Lady Diana Spencer, skriver Netflix i en pressemelding. Corrin forteller at hun selv har vært fan av serien siden den første sesongen som kom i 2016

– Jeg er begeistret og beæret over å bli med på den fjerde sesongen av «The Crown». Jeg har vært klistret til serien siden den første episoden. Tanken på at jeg skal ta del i denne utrolige talentfulle skuespillergjengen er bare helt surrealistisk. Prinsesse Diana var et ikon, hun satte inspirerende spor etter seg, sier Emma Louise Corrin.

Emma Louise Corrin skal spille rollen som Lady Diana i Netflix-serien «The Crown». Foto: Faye Thomas / Faye Thomas

Hun legger til at det å få utforske rollen som Lady Diana gjennom serieskaperen Peter Morgan sin skriving er en eksepsjonell mulighet.

– Jeg vil gjøre mitt ytterste for å yte henne med rettferdighet, sier hun.

På sin Instagram-konto skrev hun tirsdag kveld at hun er lykkelig og utrolig beæret.

Imponerte serieskaperen

Serieskaperen Peter Morgan sier Emma Corrin er et strålende talent som trollbandt dem i da hun prøvespilte rollen som Diana Spencer.

– Hun har en uskyld og skjønnhet som Diana hadde. Emma har også et bredt nok spekter til å portrettere en ekstraordinær kvinne som gikk fra å være en anonym tenåring til et stort kvinnelig ikon, forteller Peter Morgan.

Emma Corrin har tidligere spilt én kortfilm og i én episode av den britiske dramaserien «Grantchester». Hun har også hatt en rolle i filmen «Misbehavioer» og i TV-serien «Pennyworth».

Sesong tre av «The Crown» er satt til lansering på Netflix siste del av 2019, ifølge BBC. I denne sesongen vil skuespiller Olivia Colman spille rollen som dronning Elizabeth II etter Claire Foy. Colman mottok Oscar-pris for beste kvinnelige hovedrolle i januar.

Lady Diana

Lady Diana ble gift med prins Charles i St. Pauls katedralen i London 1981.

Rundt 750 millioner TV-seere verden over så Diana gå opp kirkegulvet. Lady Diana var da 20 år gammel, og hadde jobbet som barnepike.

Ekteparet fikk to barn sammen, prins William og Harry, men i 1996 ble de skilt etter at de begge innrømmet utroskap. Prinsesse Diana omkom i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Diana Spencer giftet seg med prins Charles 29. juli 1981. Foto: - / AFP

