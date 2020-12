GEORGIA (NRK): De har fått voldsom oppmerksomhet i USA den siste tiden: Stacey Abrams. Felicia Davis. Helen Butler.

En rekke svarte kvinner skal ha fått så mange velgere i Georgia til valgurnene at delstaten snudde fra Donald Trump til demokraten Joe Biden under presidentvalget 3. november. Ifølge Politico, bidro de med å registrere opptil 800.000 nye og gamle velgere før presidentvalget.

Nå står Senatet for tur: Vinner de to demokratiske senatskandidatene valget 5. januar, får demokratene flertall i både Senatet og Representantenes hus.

Det har mye å si for Joe Bidens politiske spillerom. Og for hvilke politiske løfter han kan oppfylle.

USIKKER: Hvor mye spillerom påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris får, avhenger av resultatet i Georgia. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Takker unge velgere

Helen Butler er en av kvinnene som trekkes fram som sentral for demokratenes seier. Hun leder organisasjonen Coalition for the People’s Agenda. Butler ler hjertelig og smiler bredt under et svart munnbind. Hun er overrasket over all oppmerksomheten og vil ikke ta all æren.

– Vi er mange som har jobbet med dette i årevis! Jeg har kvinner over hele Georgia som jobber med folk der de bor. De vet hva folk bryr seg om og kjenner deres bekymringer. De har nådd ut til amerikanske borgere som ingen før har brydd seg om, sier Butler til NRK.

Og mens svarte kvinner mobiliserte, var det særlig unge velgere som i rekordhøyt antall brukte stemmeretten under presidentvalget i november.

Nå er det store spørsmålet om de kommer til å gjøre det samme i senatsvalget 5. januar.

SKAL STEMME: Lokalpolitiker Catherine Rowell (t.v), Damita Chatman og Natasha Williams i Atlanta ber for seier for demokratene tirsdag 5. januar. Foto: Gunnar Bratthammer

Snudde fra Trump til Biden

Den tradisjonelt konservative delstaten Georgia var en av flere stater som snudde i presidentvalget i år: Fra å ha stemt på Donald Trump i 2016, stemte et knapt flertall på demokraten Joe Biden.

Det skapte sjokkbølger i amerikansk politikk: Sørstatene er velkjent for å være stødige republikanske.

To senatsseter var også oppe til valg. Og heller ikke der vant republikanerne. Fordi ingen av kandidatene fikk 50 prosent av stemmene, holdes nyvalg til begge setene 5. januar.

Hvem som vinner valgene, kan avgjøre hele maktbalansen i Washington D.C, Og dermed også president Joe Bidens politiske handlingsrom de neste årene.

Vinner demokratene begge seter, blir det 50–50 i Senatet. Dermed får visepresident Kamala Harris den avgjørende stemmen.

Vinner republikanerne et eller begge valgene i januar, beholder partiet flertallet. Leder i Senatet Mitch McConnell har vært tydelig på at republikanerne har ett mål for øye: Å blokkere mest mulig av Joe Bidens initiativer.

– Derfor er dette svært viktig valg, sier professor i statsvitenskap, Zachary Peskowitz til NRK.

– Når det kommer til økonomisk politikk, som skatt, samt energipolitikk, må Biden ha støtte i Senatet. Det er også senatet som godkjenner Bidens utnevnelser, sier Peskowitz.

Kan bli Georgias første svarte senator

KAN BLI FØRST: Presten Raphael Warnock kan bli Georgias første svarte senator, hvis han vinner 5. januar. En tredjedel av delstatens innbyggere er svarte. Foto: Gunnar Bratthammer

I en liten park utenfor Atlanta, Georgias delstatshovedstad, møter den demokratiske senatskandidaten Raphael Warnock en gruppe unge aktivister. Han er avhengig av at de unge klarer å mobilisere sine venner og kjente for at han skal vinne 5. januar.

– Det er dere unge som er framtida, det er dere som bestemmer, sier Warnick.

En tredjedel av delstatens innbyggere er afrikansk-amerikanere. Likevel har Georgia aldri hatt en svart senator.

– Jeg ser framover og vil representere alle, sier Warnock på spørsmål om hans mulige historiske steg inn i senatet.

For mange av Georgias svarte velgere handler det om mer enn symbolpolitikk.

– USA er i endring. Det som fungerte for den hvite majoriteten før, fungerer ikke lenger for hele USA, sier radioverten Dee Cee til NRK.

FØLGER MED: Damita Chatman har inviterte til korona-trygg debattkveld i Atlanta. Foto: Gunnar Bratthammer

– Velgere har makt

Helen Butler håper også svarte snart blir bedre representert i amerikansk politikk. Men hun sier aldri hvem folk skal stemme på når hun registrerer velgere.

– Vårt budskap har bare vært at voting matters, det spiller en rolle hvem du stemmer på. Som velger har du makt. Du gir bort den makten ved ikke å stemme, sier Butler.

– Jeg vil at folk skal vite at om du får hjelp under pandemien, om politiet kan holdes til ansvar når nok en svart ungdom blir skutt, hva slags helsetilbud får barna dine, hva slags skole har vi i nærområdet – alt dette avhenger av hvem som vinner valg, sier Butler.

MÅ VINNE: Demokraten Jon Ossoff må vinne senatsvalget for at demokratene får flertall. Foto: Gunnar Bratthammer

Dramatisk innspurt

De siste meningsmålingene viser dødt løp i begge senatsvalgene: Raphael Warnock ligger helt likt som sin republikanske motstander, den sittende senatoren Kelly Loeffler. Hun er en av Kongressens rikeste representanter, og har tidligere spyttet inn 23 millioner dollar i egen valgkamp.

Republikaneren David Perdue leder med under ett prosentpoeng foran utfordreren Jon Ossoff.

Til sammen har de fire kandidatene brukt nærmere 500 millioner dollar på politisk reklame, ifølge ifølge New York Times.

Demokraten Damita Chatman sier det kan bli mye reklame.

Men så er det også mye som står på spill.

– Hvis vi får folk til valglokalene, vinner vi, sier aktivisten Damita Chatman.

Hun har tro på en historisk seier i Georgia.

– Vi er nødt til å vinne for å få endring. Vinner republikanerne, får ikke Biden gjort noe som helst. Jeg vet hele verden ser på oss. Og jeg tror vi vinner, sier Chatman.

SKAL STEMME: Damita Chatman håper like mange velgere stemmer 5. januar som under presidentvalget. Foto: Gunnar Bratthammer

