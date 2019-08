Hun er den tredje prinsessen som har rømt fra Dubai

Denne uken startet rettshøringene i London og partene har ikke spart på rettshjelpen.

Sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum har hyret inn Helen Ward, som tidligere har representerte Guy Ritchie i skilsmisseforhandlingene med Madonna, mens prinsesse Haya bint al Husseins juridiske lag ledes av Fiona Shackleton, som var prins Charles' advokat da han skilte seg fra prinsesse Diana i sin tid.

Rømt

Prinsesse Haya er god venne med prins Charles og Camilla, hertuginne av Cornwall. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Prinsesse Haya bint al Hussein er 45 år, halvsøster til kongen i Jordan, og gift med sjeiken i Dubai. Hun har øyensynlig levd et liv i sus og dus.

Eller kanskje ikke.

For det store spørsmålet er hvorfor rømte prinsesse Haya til London? Hun er nemlig ikke den første, men faktisk den tredje prinsessen i Dubai som har flyktet fra den rike bystaten – med varierende hell.

Flukten hennes setter kritisk søkelys både på sjeiken, De forente arabiske emirater og hvordan kvinner blir behandlet der. Saken risikerer å skape en diplomatisk krise mellom Storbritannia og deres nære allierte i Gulfen.

På Royal Ascot, hesteveddeløpet i England, der de rike, kjente og kongelige samles hvert år, har prinsesse Haya og ektemannen sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum vært faste gjester. De avbildes gjerne sammen med dronning Elizabeth.

Sjeik Mohammed har et image som en progressiv leder, han har ledet Dubai til å bli en moderne, global metropol. Med en økonomisk vekst som i internasjonale medier helt har overskygget de undertrykkende sidene ved det som er og blir et diktatur.

Sheik Mokammed bin Rashid og prinsesse Haya under en tilstelning i Dubai i februar i år. Foto: Karim Sahib / AFP

I juni i år glimret den hesteinteresserte prinsesse Haya med sitt fravær på Royal Ascot for første gang. Sjeik Mohammed var alene.

Prinsesse flukt

Litt senere ble det kjent at prinsesse Haya søker asyl i Storbritannia. Hun frykter angivelig å bli kidnappet tilbake til Dubai, og har hyret inn et sikkerhetsfirma som vokter luksusboligen i Kensington. Medier rapporterer at hun flyktet fra Dubai via Tyskland, med hjelp av utenlandske diplomater.

Det blir sagt at prinsesse Haya flyktet etter at hun fikk vite hva som egentlig skjedde med Latifa, den forrige prinsessen som ville flykte fra Dubai.

– Jeg lager denne videoen fordi det kan være den siste videoen jeg lager, sier prinsesse Latifa, datter av sjeik Mohammed, i en video publisert på Youtube i fjor.

– Og hvis dere ser denne videoen, er det ikke så veldig bra. Enten er jeg død, eller så er jeg i en veldig, veldig vanskelig situasjon, fortsetter hun.

Videoen er offentliggjort av vennene til prinsessen, etter at hun forsvant. Prinsessens venner sier at hun forsøkte å flykte fra et hjem der hun ikke fikk lov til å jobbe, studere, reise eller leve fritt som kvinne. Et hjem der vennene sier hun var blitt arrestert og torturert.

Fluktruten gikk med båt fra Dubai til India. Derfra skulle hun angivelig fly til USA, der hun ville søke asyl. Men like utenfor kysten av Goa ble båten raidet av soldater, og prinsessen sendt tilbake til Dubai. Siden har ingen hørt noe fra prinsesse Latifa. Vennene hennes sier hun er i stor fare, antakelig i husarrest i palasset i Dubai.

Latifas familie har en annen versjon. De sier prinsesse Latifa ikke rømte, men at hun ble forsøkt kidnappet. Prinsessen er bare blitt observert én gang siden, på et bilde offentliggjort av familien, sammen med den tidligere irske statsminister Mary Robinson hjemme i palasset i Dubai.

Prinsesse Latifa og Mary Robinson i desember 2018 Foto: Handout / Reuters

Den aller første prinsessen som forsvant, gjorde det for hele ni år siden. Prinsesse Shamsa, datter av sjeik Mohammed og søsteren til Latifa, rømte fra sjeikens landsted i Surrey in England. Hun ble sist sett i august det året, da hun angivelig ble plukket opp på gaten i Cambridge av sjeikens folk og sendt tilbake til Dubai med tvang. Hun har ikke blitt hørt fra siden.

Skilsmisse

Prinsesse Haya, en av sjeikens koner, ber nå angivelig om skilsmisse i London. Sjeik Mohammed, som også er kjent for å være en nokså middelmådig poet, har offentliggjort et illsint dikt på Instagram der han skriver om en kvinne som dolket ham i ryggen. Han skriver at han ikke lenger bryr seg om hun lever eller er død.

Det at sjeikens kone ber om asyl i Storbritannia, kan få politiske konsekvenser. Hvis landet innvilger henne asyl, kan det gå mot diplomatisk krise med De forente arabiske emirater. Og det på en tid der spenningen med Iran stiger i samme området.

Undertrykkende regime

De forente arabiske emirater bryter menneskerettighetene på det groveste på ulike områder, ifølge Amnesty.

Amnesty International skriver at Civicus, den globale alliansen for frivillige organisasjoner, rangerer De forente arabiske emirater blant de landene i verden der sivilsamfunnet er mest undertrykket.

De forente arabiske emirater er blant de landene i verden der sivilsamfunnet er mest undertrykket, ifølge Amnesty International. Foto: Carlos Jasso / Reuters

I 2015 trådde en ny lov mot diskriminering i kraft, men den inkluderer ikke diskriminering på grunn av kjønn. I tillegg til den daglige diskrimineringen får kvinner i Emiratene lite beskyttelse mot vold fra sine partnere, ifølge Amnesty.

For eksempel er det ikke straffbart for en mann å slå sin kone så lenge det ikke etterlater varige fysiske skader.

Kvinner som anmelder en voldtekt risikerer å bli dømt til mange års fengsel for sex utenfor ekteskap.

Ifølge loven kan personer som har sex utenom ekteskap til og med dømmes til pisking eller døden.

Emiratene har også dødsstraff for en lang rekke andre straffbare handlinger, men det er sjeldent at henrettelser blir gjennomført. Ifølge Amnesty var siste kjente henrettelse i 2017.