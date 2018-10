Hun ble stjålet som barn, men den som stjal henne får ingen straff

Retten mente det var bevist at gynekologen Eduardo Vela tok barnet og skrev under på en falsk fødselsattest, men at han ikke kunne straffes fordi hele saken var blitt foreldet.

Vela er den første som blir stilt for retten i skandalen som kalles «Spanias stjålne babyer».

Tusenvis av spanske barn ble stjålet. Spesialetterforskeren Baltasar Garzón har dokumentert omkring 30.000 tilfeller. Praksisen startet etter den spanske borgerkrigen, men fortsatte da diktatoren Franco døde. Så sent som på 80-tallet ble barn solgt fra sykehus og fødeklinikker.

De som står nær ofrene mener myndighetene tok barna fra mødre de ikke likte – ofte kommunister eller venstreaktivister – og ga eller solgte dem til familier med bånd til regimet.

Kvinnen som gikk til sak mot Eduardo Vela er 49 år gamle Ines Madrigal. Da hun var 18 år gammel fikk hun vite at hun var adoptert. Da hun senere leste en artikkel om de stjålne barna, fikk hun en mistanke om at det var noe mer som ikke stemte.

Fikk jenta og en falsk fødselsattest

Da Madrigal konfronterte moren, innrømmet hun at hun aldri hadde født jenta. Moren fortalte at hun hadde blitt instruert av doktor Eduardo Vela til å gå med en pute på magen for at folk skulle tro at hun var gravid. Så fikk hun den lille jenta og falsk fødselsattest av ham.

Rettssaken mot Eduardo Vela startet i juni, men ble utsatt til september på grunn av hans dårlige helse. Foto: AP

– Jeg er glad for at det er bevist at jeg ble stjålet, Doktor Vela stjal meg. Men det er vondt å akseptere at det er en foreldelsesfrist på denne forbrytelsen, sa Ines Madrigal etter at dommen var falt.

Madrigal får økonomisk hjelp av en av de mange støttegruppene som er etablert i Spania. Hun sier de vil anke dommen og bringe den videre i rettssystemet. Aktoratet hadde nedlagt påstand om 11 års fengsel for den 85 år gamle legen.

Ingen vet hvor mange som ble tatt

Madrigal er fremdeles på letingen etter sin biologiske familie. Hittil har hun gjennomført DNA-tester med tre forskjellige familier, uten at det har vært treff, skriver El Pais.

Et par tusen klager er levert inn til spanske myndigheter, men mange av sakene er henlagt. Siden det ikke finnes noen adopsjonspapirer, bare falske fødselsattester, er det vanskelig, for ikke si umulig, å vite hvor barna kommer fra.

Angel Nunez i det spanske justisdepartementet sier til BBC at det ikke er mulig å vite hvor mange barn som er blitt stjålet i løpet av alle disse årene. Advokater til interessegruppene har anslått at det kan dreie seg om så mange som 300.000.