Humleflue-art oppkalt etter Night King

Ifølge BBC er det fulle navnet på humlefluearten Paramonovius nightking, og den finnes kun i et lite område i Vest-Australia.

Og skal vi tro entomolog ved Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), doktor Bryan Lessard, er det gode grunner til navnevalget.

– Humlefluen har mange likheter med Game of Thrones karakteren; de finnes kun om vinteren og har en krone med torne-liknende pigger på hodet.

– Hunner av arten legger eggene sine på andre insekter, som klekker og spiser insektene fra innsiden, noe som gjør dem til vandrende zombier, akkurat som den ekte Night King, sier han til BBC.

Dette gjorde at doktorgradsstudent, og Game of Thrones-fan, Xuankun Li, ved CSIRO fant ut at han ville oppkalle arten, som første gang ble oppdaget i 2012, etter karakteren Night King i serien.

Dette er likevel ikke første gang en art oppkalles etter Game of Thrones-karakterer.

Fra før av er tre billearter oppkalt etter dragene i serien, skriver AP.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

1000 år til alle arter er navngitt

CSIRO skriver at det årlig navngis 1000 nye arter i Australia.

Men fortsatt er det langt igjen.

Kun 20–25 prosent av alle Australias arter 500.000 er navngitt, og med dagens takt vil det ta 350 år bare å navngi alle artene som lever i landet, uttaler doktor Lessard til CSIROs eget nettsted.

Og om en skal identifisere, og katalogisere, alle verdens antatt 8,7 millioner arter kan det ta mer enn 1000 år, ifølge BBC.