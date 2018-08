HRW: Syriske kurdere rekrutterer barnesoldater

Menneskerettsgruppen beskriver i en fersk rapport praksisen, som den slår fast er i strid med folkeretten.

Flere tusen mennesker bor i leirer som kontrolleres av den syrisk-kurdiske YPG-militsen i Syria. Militsen er alliert med USA i kampen mot ekstremistgruppen IS.

YPG har også tidligere brukt barnesoldater, ifølge FN, HRW og andre rettighetsgrupper. Militsen har ikke stanset praksisen, til tross for løfter om å gjøre det.

– Det er spesielt grusomt at gruppen rekrutterer barn fra de sårbare familiene i leirer for internt fordrevne uten at foreldrene kjenner til dette eller en gang får vite hvor barna deres er, sier HRWs fungerende direktør for krisesituasjoner, Priyanka Motaparthy.

YGP har foreløpig ikke besvart nyhetsbyrået AFPs henvendelser om kommentarer til opplysningene.

Fattigdom

Folkeretten forbyr ikke-statlige, væpnede grupper å rekruttere krigere som er under 18 år. Å rekruttere barn under 15 år er en krigsforbrytelse.

HRW har snakket med åtte familier i tre ulike leirer nordøst i Syria som forteller at kurdiske krigere og sikkerhetsstyrker har oppmuntret barna deres til å verve seg. Den yngste var en 13 år gammel jente.

– Vi er fattige, så de fortalte datteren min at de ville gi henne penger og klær, forteller moren til HRW.

Moren protesterte, men datteren vervet seg til styrkene, og ingen har hørt fra henne på rundt én måned.

YPG og den bredere USA-støttede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) har tatt store deler av det nordlige Syria fra IS etter flere år med harde kamper, som har drevet tusenvis av mennesker på flukt.

En politisk administrasjon med forbindelser til YPG styrer mye av det nordlige Syria i et system som i stor grad er uavhengig fra Damaskus. Området har sine egne skoler og sitt eget skattesystem.

Kurderne har også verneplikt for alle over 18 år i områder de kontrollerer.

– Ikke tvang

HRW sier til AFP at kurdiske styrker ikke bruker tvang for å rekruttere mindreårige. Men de hindrer familier i å kommunisere med barna og vil ikke opplyse hvor de befinner seg. Familiene blir derfor etterlatt i en svært ulykkelig situasjon, ifølge HRW-gransker Sara Kayyali.

– De har ingen forståelse av hvor barna deres er, om de er i live eller døde eller om de blir sendt til fronten, sier hun.

HRW meldte tidligere i august at de kurdiske selvstyremyndighetene nord i Syria på ulovlig vis begrenser bevegelsesfriheten til tusener av mennesker i leirer for internt fordrevne.

I fjor avdekket FN at YPG og militsens kvinnestyrke ved 224 tilfeller hadde rekruttert barn. Det er nesten fem ganger så mange tilfeller som i 2016. Ifølge FN hadde YPG ved minst tre tilfeller bortført barn med tvang.

Også andre væpnede grupper i Syrias sju år lange borgerkrig har rekruttert mindreårige.