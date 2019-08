Høyttalere og hodetelefoner kan brukes som akustiske våpen

Akustiske våpen brukes i dag av militæret og politiet i flere land og brukes for å sette personer og folkemengder ut av spill uten å ta livet av dem.

Skip som ferdes i farlige farvann har brukt langtrekkende akustiske våpen (LRAD) for å uskadeliggjøre pirater. Dette systemet ble utviklet etter angrepet på det amerikanske krigsskipet «USS Cole» utenfor Jemen i 2000.

Den israelske hæren bruker en lydkanon med kallenavnet «Skriket» som brukes for å løse opp folkemengder,

De siste årene har det også vært to tilfeller hvor amerikanske diplomater har blitt syke etter å ha blitt angrepet med helsefarlig lyd på konsulatet i Kina og ved ambassaden på Cuba.

Fra digital til fysisk skade

Ny forskning viser nå at selv uskyldig forbrukerelektronikk kan forvandles til akustiske våpen av mennesker med onde hensikter.

Forskningsleder for kybersikkerhet i PricewaterhouseCoopers (PwC) Matt Wixey viste denne uken fram flere eksempler på hvordan datamaskiner, mobiltelefoner, hodetelefoner og høyttalere kan manipuleres til å sende ut plagsom og skadelig lyd.

Arbeidet er en del av Wixeys doktorgrad og ble presentert på hackerkonferansen DefCon i Las Vegas søndag.

Se Wixeys presentasjon fra DefCon

Wixey sier elektronikken ved hjelp av skadevare kan endres til å sende ut høyfrekvente eller lavfrekvente lydsignaler. Det kan i beste fall være slitsomt, men i verste fall skade hørselen eller føre til andre fysiske plager.

– Jeg har alltid vært interessert i skadevare som tar steget fra den digitale verden til den fysiske verden. Jeg ville finne ut om en angriper kunne utvikle skadevare som skaper støy langt utover helsegrensa, sier Wixey til Wired.

Elektronikken smeltet

Wixey skrev skadelig kode som han installerte i de ulike produktene. Deretter ble de plassert i en lydtett boks hvor han målte lydnivået og temperaturen til gjenstandene.

Han lykkes med å få en smarthøyttaler, et par hodetelefoner og en retningsstyrt høyttaler til å sende ut høyfrekvente lyder som oversteg den anbefalte grensen. Smarthøyttaleren, hodetelefonene og en blåtann-høyttaler produserte lavfrekvente lyder utover anbefalt grense.

Smarthøyttaleren ble i tillegg overopphetet i forsøket og begynte å smelte innenfra etter få minutter.

Siden Wixey er å regne som en etisk hacker, har han ikke offentliggjort verken skadevaren eller navnene på produsentene av elektronikken han testet. Han har varslet produsenten av smarthøyttaleren om sikkerhetshullet, og dette skal nå være fikset.

Enkelte av testproduktene måtte han ha fysisk tilgang til for å kunne installere skadevaren, mens andre kunne hackes via internett eller blåtann.

I et forsøk brukte Wixey et dataprogram som skannet trådløse nettverk og blåtannettverk på jakt etter sårbare enheter han kunne styre til å spille ulydene.

– Har bare pirket i overflaten

Wixey testet ikke produktene på mennesker i sine forsøk.

– Det var en en rekke etiske avveininger og vi ville ikke utsette noen for fare, sier Wixey.

Menneskets øre er mest følsomt for frekvenser mellom 20 hertz og 20 kilohertz. Infralyd er lyd med frekvens lavere enn 20 hertz og kan oppfattes som vibrasjoner eller press.

Ifølge en rapport om akustiske våpen fra Forsvarets forskningsinstitutt kan lavfrekvente lyder føre til økt puls, rødming, sikling og smerter ved svelging. Andre har rapportert om hodepine og synsforstyrrelser. Sterke lavfrekvente vibrasjoner kan føre til pusteproblemer, brystsmerter og i noen tilfeller blødninger i mage og tarm.

Wixey sier dette er utfordringen ved at verden knyttes sammen digitalt og at dingsene våre blir smartere, men mer sårbare for angrep.

– Vi har bare pirket i overflaten. Akustiske kybervåpen kan potensielt bli brukt i mye større skala, sier Wixey og sier man kan oppleve at lydanleggene på konserter og idrettsarenaer eller høyttaleranleggene i kontorbygninger kan bli utsatt for angrep.

Han mener noe av det mest skremmende med dette er at du kan bli utsatt for et lydangrep uten å vite om det.

– Du vil aldri kunne vite det, med mindre du går rundt med en lydmåler på deg, sier han.