Høyresiden på vei mot brakseier i Italia

Høyrepopulisten og partileder i Italias Brødre, Giorgia Meloni ser ut til å bli landets neste statsminister.

– Italienere har kommet med et klart budskap om at de ønsker en høyreregjering ledet av Italias brødre, sier Meloni natt til mandag.

Hun kan bli den første kvinnelige statsministeren i landet, og den første ytre høyre-lederen siden andre verdenskrig og Benito Mussolini.

Meloni lover videre at regjeringen skal jobbe for «alle italienere».

Hun har alliert seg med ytre høyre-partiet Ligaen og partileder Matteo Salvini, som i likhet med Meloni vil slå hardt ned på ulovlig innvandring. Hun har også slått seg sammen med partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi, Fremad Italia.

Foreløpige resultater viser at Italias brødre ser ut til å få rundt 26 prosent av stemmene, mens Ligaen og Fremad Italia ligger an til å få rundt 8 prosent hver.

Om det stemmer, vil koalisjonen få opptil 45 prosent og flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen.

Erkjenner nederlag

På den andre siden var sosialdemokratene (PD) tidlig ute med å erkjenne nederlag søndag kveld.

PD, som ledes av tidligere statsminister Enrico Letta, får sammen med sine tre samarbeidspartier mellom 25,5 og 29,8 prosent av stemmene.

– Det er en trist kveld for landet, sier Debora Serracchiani fra PD i partiets første kommentarer til valgresultatet, skriver Reuters.

I Roma erkjente Debora Serracchiani fra PD valgnederlaget natt til mandag. Foto: Andrew Medichini / AP

– Høyrefløyen har flertall i nasjonalforsamlingen, men ikke i landet, la hun til.

Italia har en valglov som sier at partier må inngå avtaler før selve valgdagen. Det betyr at de tre høyrepartiene sikret seg rent flertall i nasjonalforsamlingen, selv om sentrum-venstre samlet sett ser ut til å ha fått flere stemmer.

Femstjernersbevegelsen, som ikke er med i noen koalisjon, får ifølge prognosene mellom 13,5 og 17,5 prosent.

– Venstreregjeringer er gårsdagens nytt

Etter de foreløpige resultatene har flere ytre-høyrepartiledere i Europa gratulert Meloni.

– Vi feirer med Italia! Sverige i nord, Italia i sør: Venstreregjeringer er gårsdagens nytt, skriver Beatrix von Stroch fra ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Partileder for det ytre-høyrepartiet Vox i Spania, Santiago Abascal var raskt ute og tvitret at Meloni har «vist veien for et stolt, fritt Europa av suverene nasjoner».

Polens statsminister Mateusz Morawiecki, som representerer nasjonalkonservative Lov og rettferdighet (PiS), gratulerer også.

I Frankrike skriver Jordan Bardella, partileder i franske Nasjonal samling, at italienerne har gitt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen «en leksjon i ydmykhet».

Von der Leyen sa forrige uke at kommisjonen har virkemidler de kan bruke om Italia under en ny høyreregjering ikke skulle følge EUs regler.

Meloni: Kvinnen som setter fyr på Italia - Oppdatert - NRK Radio

Rekordlav valgdeltakelse

Søndag kveld ble det klart at valgdeltakelsen var rekordlav, særlig sør i landet, skriver BBC.

Det ble meldt om køer utenfor en del valglokaler søndag, men da valglokalene stengte, hadde bare rundt 64 prosent av de som har stemmerett stemt.

Her stemmer lederen for Italias Brødre Giorgia Meloni søndag kveld. Det har vært rekordlav valgdeltakelse i Italia i år. Foto: Mauro Scrobogna / AP

Det er en ny bunnotering. Den forrige var i 2018, da var det 73,7 prosent som stemte.

Kontroversielle uttalelser

45 år gamle Meloni har drevet valgkampanje under slagordet «Gud, land og familie».

Under valgkampen kom hun med en rekke kontroversielle uttalelser, blant annet i en tale for det spanske ytre høyre-partiet Vox.

– De kommer til å si at vi er farlige, ekstremister, rasister, fascister, fornektere og homofober, tordnet Meloni med referanse til holocaust-fornektere.

Hun avsluttet med slagordene «Ja til naturlige familier. Nei til LHBT-lobbyen, Ja til seksuell identitet. Nei til kjønnsideologi».

I ettertid har Meloni beklaget tonen hun brukte, men ikke budskapet.

Valgkampen var også preget av Russlands krig i Ukraina og energikrisen.

Disse sakene har delvis splittet høyresiden. Meloni har uttrykt støtte til Ukraina og er imot at Italia skal låne penger for å hjelpe folk med strømregningen.

Ligaen-leder Matteo Salvini har inntatt en mer prorussisk holdning, stilt spørsmål ved sanksjonene mot Russland og bedt om mer hjelp til kriserammede italienere.

Høyrepartiene har i tillegg vektlagt migrasjon, skattekutt og styrking av økonomien.

Sentrum-venstre har fremmet sosial rettferdighet, klima og internasjonalt samarbeid.