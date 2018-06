Høyreseier i Colombia – usikkert for fredsplanen

Ifølge foreløpige tall fikk Duque 54 prosent av stemmene, mot nærmere 42 prosent for venstresidens kandidat Gustavo Petro i denne andre runden av presidentvalget.

Med sine 41 år blir Ivan Duque den yngste statssjef i Colombia siden 1800-tallet, og han avløser den sittende presidenten, fredsprisvinner Juan Manuel Santos, i august.

Duque er advokat og senator, og han har jobbet det meste av sitt yrkesliv i Den interamerikanske utviklingsbanken i Washington. Han er gift og har tre barn.

Fredsplanen i fare?

Påtroppende president Ivan Duque er en sterk kritiker av fredsplanen, som i 2016 ble undertegnet av Colombias regjering og geriljaorganisasjonen FARC.

Den 41 år gamle Ivan Duque blir den yngste president i Colombia siden 1800-tallet. Foto: ANDRES STAPFF / Reuters

Ifølge Duque og hans støttespillere gir fredsplanen altfor gode betingelser for tidligere FARC-soldater, som gjorde seg skyldig i omfattende forbrytelser under den blodige borgerkrigen i landet.

Den nye presidenten har derfor gått til valg på et løfte om at fredsavtalen skal reforhandles, noe som har skapt frykt for en ny borgerkrig i landet.

Uribe trekker i trådene?

Ivan Duque er håndplukket av Álvaro Uribe, Colombias mektige ex-president. Uribe har kjempet en hard kamp mot fredsavtalen, og mange frykter at han vil ha avgjørende innflytelse på den nye presidenten.

De to høyrepolitikerne ønsker strengere straffer for geriljasoldater, og de er sterkt kritisk til at tidligere FARC-ledere har fått garantert deltakelse i nasjonalforsamlingen.

En splittet befolkning valgte ny president i Colombia søndag. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Dersom disse punktene i fredsavtalen blir endret frykter mange at de tidligere FARC-soldatene vil gjenoppta sin virksomhet med drap og bortføringer.

Splittet befolkning

Dette er det første presidentvalget i Colombia siden fredsavtalen ble inngått, og valgdeltakelsen var på drøyt 52 prosent - noe høyere enn vanlig.

Befolkningen er dypt splittet som følge av striden om fredsavtalen, og valget sto til slutt mellom høyre- og venstrefløyen, mens kandidaten fra det største sentrumspartiet falt ut i første valgomgang.

Fredsavtalen i 2016 skapte nytt håp om fred for millioner av colombianere. Etter helgens presidentvalg er den fremtid blitt mer usikker. Foto: GUILLERMO LEGARIA / Afp

At høyresidens kandidat vant valget viser at svært mange colombianere mener fredsavtalen gir FARC-soldatene for gunstige ordninger.

Første fra venstresiden

Venstrekandidaten, Gustavo Petro, fikk altså knapt 42 prosent av stemmene – rundt 12 prosentpoeng mindre enn vinneren Ivan Duque.

Likevel er valget en milepæl for Colombias venstreside. Det er nemlig første gang i

Gustavo Petro tapte kampen om presidentembetet. Men han er den første fra venstresiden som er gått til annen omgang i et colombiansk presidentvalg. Foto: Martin Mejia / AP

landets historie at en politiker fra venstresiden går til annen omgang ved et presidentvalg.

Petro er tidligere geriljamedlem, og har vært borgermester i hovedstaden Bogotá. Han gikk til valg på å forsvare fredsplanen og på å overføre jord fra rike landeiere til fattige bønder.