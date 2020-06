Høyreekstreme angriper politiet i London

De skulle demonstrere mot demonstrasjonene mot rasisme. Men protestene mot rasisme ble avlyst på grunn av advarsler fra politi og myndigheter.

Likevel møtte ytre høyre mannesterke opp ved Parliament Square i sentrum av London lørdag.

Noen kastet flasker og bokser på politiet, mens opprørspoliti til hest presset folkemengden bakover.

London-korrespondent for NRK, Øyvind Nyborg, sier han aldri har sett så mye opprørspoliti i London i løpet av sine tre år i Storbritannia. Han sier temperaturen er høyere enn under tidligere demonstrasjoner, og at grupperingene stort sett består av innvandringskritiske aktivister.

– En av demonstrantene prøvde akkurat å ta kameraet til NRK, han sparket meg i leggen og ga meg fingeren, sier Nyborg ved Parliament Square.

Selv kaller mange av dem seg for patrioter, fordi de vil beskytte historiske monumenter som flere antirasistiske aktivister har gått løs på.

Vi forsvare Churchill-statue

UTEN BESKYTTELSE: Churchill var en rasist, skrev aktivister på statuen ved Parliament Square i London tidligere i uka. Nå er statuen pakket inn i en boks. Foto: Isabel Infantes / AFP

Lørdag var mange av dem ved statuen av Storbritannias tidligere statsminister Winston Churchill, som er pakket inn i en grå boks for å beskyttes mot aktivister.

Demonstrantene sang blant annet nasjonalsangen «God save the queen».

Det skulle holdes store demonstrasjoner mot rasisme og politivold, men etter varsler fra flere høyreekstreme grupper, valgte hovedorganisatoren å avlyse demonstrasjonen.

Flere steder i Storbritannia ble det holdt fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold.

Store protester i Paris

Mens de store demonstrasjonene mot rasisme ble avlyst i London, gikk tusenvis av mennesker i tog mot politivold og rasisme i Paris, Lyon, Marseille og Montpellier.

I Paris brukte politiet tåregass mot demonstrantene.