Høyesterett tillater store deler av Trumps innreiseforbud

Amerikansk høyesterett setter kjennelser fra lavere rettsinstanser til side, og tillater deler av president Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

Det vil i første omgang gjelde i 90 dager og setter store begrensninger på utstedelse av visum og innreise for borgere fra seks hovedsakelig muslimske land: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

De setter imidlertid ned foten på ett punkt, nemlig for tilreisende som har spesielle og dokumenterbare tilknytninger til USA, for eksempel til andre personer, selskaper eller organisasjoner.

Eksempler på dette er for eksempel studenter som har blitt tatt opp ved amerikanske universiteter, eller arbeidstakere som har fått jobb i landet, sier retten ifølge CNN.

I forrige uke uttalte Trump at innreiseforbudet ville tre i kraft 72 timer etter at det eventuelt ble godkjent av domstolene, skriver NTB.

Trump forsøkte å få gjennomslag for et innreiseforbud allerede én uke etter at han inntok stillingen. Føderale dommere mente imidlertid at presidentordren var i strid med grunnloven.

Administrasjonen forsøkte senere å få gjennom en revidert versjon som blant annet ikke inkluderte Irak, men også denne ble stanset.