Høyeste etter paven i ny rettshøring om overgrep

I høringen, som går over fire uker, vil det bli avgjort om det foreligger tilstrekkelig bevis mot Pell til å stille ham for retten for de seksuelle overgrepene han er siktet for.

Advokaten til Pell brukte de første 25 minuttene av høringen til å anklage politiet for at de ikke har etterforsket saken skikkelig. Han viste til at politiet ikke hadde snakket med vitner som de hadde kommet med. Advokaten hevder også at politiet allerede har bestemt seg for at Pell er skyldig.

Mange hadde møtt opp utenfor rettslokalene i Melbourne for å vise sin avsky mot alle overgrepssakene i den katolske kirken. Foto: PAUL CROCK / AFP

Kardinalen har hele tiden avvist alle anklager.

– Anklagene er feilaktige. Jeg er uskyldig. Bare tanken på seksuelle overgrep er motbydelig. Siktelsen styrker min besluttsomhet, og rettsprosessen gir meg muligheten til å renvaske meg før jeg vender tilbake til Roma, sa Pell i en pressekonferanse i juni.

Alvorlige overgrep

Ifølge australske medier gjelder siktelsen minst tre alvorlige overgrep som strekker seg 20 år tilbake i tid. Det skal dreie seg om minst en voldtekt.

Tidligere er Pell anklaget for overgrep mot gutter helt tilbake til tiden som ung prest på 1970-tallet.

Kardinal Pell var prest i Ballarat før han ble utnevnt til erkebiskop i Melbourne og etter hvert til kardinal i Vatikanet. Overgrepene han er siktet for, skal ha skjedd mens han var erkebiskop i Melbourne.

Det har i flere år vært kjent at han har mange anklager mot seg, og disse har i lengre tid vært etterforsket. Anklagene inkluderer også at han i sitt virke har latt overgrep gå upåaktet hen.

Også kardinalens støttespillere var på plass utenfor rettslokalene. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Mektigste etter paven

Australske kardinal George Pell (76) har vært pavens øverste økonomiske rådgiver i Vatikanet siden 2014. Han er blitt beskrevet som en av de mektigste personene i Den katolske kirke etter paven.

Pell er den hittil høyest rankede nøkkelpersonen i Vatikanet som har blitt siktet for seksuelle overgrep.

Kardinalen har fått permisjon fra Vatikanet for å forsvare seg.

Vatikanet viser til at Pell gjentatte ganger har fordømt overgrep mot mindreårige, og at han lenge har jobbet med å beskytte barn og kompensere overgrepsofre.

Paven og Vatikanet har lovet nulltoleranse for overgrep etter en rekke avsløringer de siste årene, men vil ikke kommentere ytterligere før saken har vært gjennom det australske rettssystemet

76-åringen deltok i den første høringen i juli, selv om han ikke var pålagt til å gjøre det.

Ifølge lokale medier er nærmere 50 vitner nå kalt inn, deriblant flere tidligere korgutter. Det er forventet at de første vitnene deltar via videolink i løpet av mandagen.