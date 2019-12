Det er i den russiske nettavisen championat den kanskje største stjernen i russisk friidrett i dag, høydehopperen Marija Lasitskene, går til et voldsomt angrep mot lederne i det russiske friidrettsforbundet.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

– Hva har det russiske sportsdepartementet og den russiske olympiske komite gjort for meg de siste fire år? spør 26 år gamle Lasitskene.

Hun vant verdensmesterskapet både i 2017 og 2019 og har personlig rekord med et hopp på 2.06.

I begge disse mesterskapene måtte hun konkurrere under nøytralt flagg. Siden 2015 har Russland vært nektet internasjonal deltakelse på grunn av manglende samarbeid med det internasjonale antidopingbyrået WADA.

Lasitskene går særlig hardt ut mot den tidligere lederen for det russiske friidrettsforbundet Dmitrij Sjljakhtin. Hun mener han er ansvarlig for at hun ikke kan delta under russisk flagg og høre den russiske nasjonalsangen i store internasjonale konkurranser.

Russlands president Vladimir Putin sammen med sportsminister Vitalij Mutko i 2015. Mange mener Putin i for lang tid har holdt sin hånd over dem som er ansvarlig for omfattende dopingbruk i russisk idrett Foto: ALEXEI DRUZHININ

Hvem er blitt straffet?

– Det ser ikke ut til at våre idrettsbyråkrater har problemer med at denne personen, som også er minister for sport i Samara-regionen, er suspendert av det internasjonale friidrettsforbundet dopingkomite, skriver Lasitskene i nettavisen championat.

– Likevel fortsetter han å spille en rolle gjennom å plassere sine folk i sentrale posisjoner innenfor idretten, skriver Marija Lasitskene i et innlegget.

Hun ikke sparer på kruttet mot dem som hun mener har brakt russisk idrett i den situasjonen som de nå har havnet i.

– Vil det være mulig å endre ting hvis vi fortsetter å stole på personer som blindt følger Sjljakhtin? spør Lasitskene.

Videre skriver hun at hennes jobb ikke er å finne løsninger på den situasjonen som er oppstått, men å få gode resultater.

– Har vi gjennomført en intern gransking? Og hvem ble straffet? spør Lasitskene.

Hun mener at det russiske flagget er tatt fra henne på grunn av det som har skjedd.

Wada utestenger Russland fra internasjonale konkurranser: – Ikke noen straff som svir

Vil fortsatt konkurrere

Hun skriver at hun vil fortsette å konkurrere. Likevel har hun tidligere antydet at hun vil flytte til utlandet for å være sikker på at hun ikke kan beskyldes for å være en del av den dopingkulturen som har dominert i russisk idrett.

Det internasjonale antidopingbyrået WADA vedtok mandag at Russland ikke får konkurrere i store internasjonale konkurranser de neste fire årene. Årsaken er manglende samarbeid i kampen mot doping og for å ha manipulert tidligere prøver.

Russiske ledere, som president Vladimir Putin og statsminister Medvedev, har sagt at WADAs beslutning er et resultat av anti-russisk hysteri.