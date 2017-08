Houston: Politiet ber folk komme seg i sikkerhet på hustak

I løpet av natten er over 1000 mennesker blitt reddet ut av Houston, melder CNN. Men mange har fortsatt ikke kommet seg ut av området. En kvinne druknet etter at hun forsøkte å kjøre ut av det flomrammede området.

For selv om vindkastene ikke lenger er like kraftige, fører stormen Harvey med seg store mengder nedbør. Lokale myndigheter advarer folk mot å senke skuldrene og tro at faren er over.

– Regnværet kommer til å fortsette de neste fire-fem dagene. Dette er dag en, sier ordfører i Houston Sylvester Turner til CNN

Bruker Twitter

Fortvilte folk bruker Twitter til å be om hjelp og til å fortelle hvor de befinner seg. Flere øyenvitner har filmet og tatt bilder av vannmassene:

Totalt har minst to mennesker mistet livet som følge av uværet. Andre kilder, som National Weather Center, melder at fem er døde. Og ifølge myndighetene er mellom 30 og 40 mennesker ikke gjort rede for ifølge Houston Chronicle.