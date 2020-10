Høring av ny høyesterettsdommer i USA i gang

Hver senator i Senatets justiskomite vil få ti minutter hver til et åpningsinnlegg før Barrett blir introdusert og får holde sitt innlegg.

Barrett ankom med familien sin som sitter på første rad å hører på.

Dommer Amy Coney Barret sin mann og noen av deres sju barn er til stede i Senatet under høringen av Barret til rollen som dommer i Høyesterett. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Som følge av koronatiltak er det mange færre folk i publikum enn det som er vanlig ved slike høringer. Publikum bruker munnbind.

Nekter å være til stede

Flere demokrater nekter å delta fysisk i høringen.

Blant dem er senator Kamala Harris, Demokratenes visepresidentkandidat, som i likhet med flere av sine partifeller mener at smitteverntiltakene mot koronaviruset er for dårlige under høringen. Hun vil i stedet delta digitalt fra sitt kontor i Senatet.

Senatets administrasjon har forsikret at alt er i sin skjønneste orden, og at det er iverksatt flere smitteverntiltak enn loven krever, i form av fysisk avstand og god ventilasjon.

Senator Patrick Leahy (D) gir sitt åpningsinnlegg via video mens Amy Coney Barrett hører på i Senatet. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Demokratene har krevd at alle som skal være til stede i justiskomiteen, må testes på forhånd, men det har komiteens republikanske leder, senator Lindsey Graham, ikke gått med på.

LES OGSÅ Utspørringen av Barrett blir en politisk thriller

Vil advare mot politisering

Ifølge amerikanske medier kommer Ame Coney Barrett i åpningsinnlegget sitt mandag til å advare mot politisering av domstolene.

– Myndighetenes politiske beslutninger og verdidommer må gjøres av folkevalgte politikere som står til ansvar overfor folket, skal det hete i Barretts manus, som flere medier har fått tak i.

Der skal det også stå at Barrett alltid vil være takknemlig for at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i september banet vei for kvinner som henne selv. Men samtidig vil hun fastholde en bokstavtro tolkning av grunnloven, i tråd med holdningen til hennes mentor, Antonin Scalia, høyesterettsdommeren som døde i 2016.

– Domstoler er ikke laget for å løse ethvert problem og avgjøre alt av rett og galt i innbyggernes liv, heter det i et utdrag fra innlegget hennes.

– Offentligheten bør ikke vente dette av domstolene, og domstolene bør ikke prøve.

For å godkjenne Barrett som høyesterettsdommer kreves kun et simpelt flertall.

Planen er at det stemmes over utnevnelsen av Amy Coney Barrett 26. oktober.