Hongkong og økonomi er tema på Folkekongressen

Vaktene er på plass på gatehjørnene i Beijing. De ser ut som tinnsoldater, der de står time etter time, døgn etter døgn, mens landets viktigste politiske møter pågår.

Drosjesjåfører som vil ha seg oppsummeringen av hva landet har oppnådd og hva dette året skal by på, får også høre nasjonalsangen bli spilt.

Når verdens største parlament trår sammen, er det høytid i Beijing, selv om sakene for det meste er avgjort på forhånd.

KONTROLL: Den himmelske freds plass sjekkes grundig når Kinas folkekongress går av stabelen. Forurensingen henger tung i luften. Foto: LEO RAMIREZ / AFP

Vaksinerte

Rundt 3000 delegater kommer fra hele landet rundt, og er blitt vaksinerte mot covid-19 før ankomst. Der er alle ikledd munnbind, bortsett fra President Xi Jinping og noen andre i den øverste ledelsen.

Mens de går opp den røde løperen til Folkets store hall, glimrer utenlandske journalister dette året med vårt fravær. De færreste av oss er inviterte, av smittevernhensyn.

Årets folkekongress skjer under spesielle omstendigheter. Mens pandemien raser i verden, skal Kinas kommunistparti feire sitt 100 års jubileum. For landets styresmakter er dette et år, der store mål skal nås.

Kinas president Xi Jinping, og statsminister Li Keqiang synger nasjonalsangen under åpningen av folkekongressen Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Xi Jinping

Landets leder, Xi Jinping, har regjert i åtte år. I det siste er det kommet mange tegn på at han skal få enda større betydning, enn det han har hatt så langt.

Han kan pryde seg med landets seier over ekstrem fattigdom, noe verken landsfaderen Mao Zedong eller reformatoren Deng Xiaoping klarte.

I løpet av Folkekongressen kan det komme tegn på om han løftes til en posisjon høyere enn Mao.

Økonomi

Kinas mål er at inneværende år skal gi en vekst på 6 prosent. Det er ambisiøst, selv om landet i fjor, trass tøffe forhold med pandemi, ble verdens eneste med økonomisk vekst (2,5 prosent).

Det var ventet at Kina ikke ville sette seg et konkret mål, men her har altså landet store ambisjoner.

Om få år kommer Kina til å ta over USAs posisjon som verdens største økonomi.

Statsminister Li Keqiang formidlet i dag at det blir skattelette for små bedrifter og at elleve millioner arbeidsplasser skal skapes i de store byene.

Hongkong

Folkekongressen går trolig inn for å endre reglene for lokalvalgene i Hongkong, for å sikre at det kun er personer som er lojale til de sentrale myndighetene i Beijing som får stille til valg.

Valget, som skulle ha blitt holdt i fjor, er utsatt til 2022, trolig for å sikre at kandidatene er lojale.

Demokratibevegelsen i Hongkong ble dramatisk svekket med sikkerhetsloven som ble innført i juni 2020. Den siste utviklingen er en ny spiker i kista.

I dag understreket statsminister Li Keqiang at Kina ikke vil akseptere utenlandsk innblanding i Hongkong og Macau.

Samtidig sa han at Beijing vil forbedre de aktuelle systemene for å håndheve den kinesiske grunnloven og byens mini-konstitusjon, The Basic Law.

Han hevder at dette innebærer at det vil være en nøyaktig utøvelse av prinsippet med ett land, to systemer, og at folket i Hongkong skal styre Hongkong, og at det samme gjelder Macao.

TALER: Statsminister Li Keqiang talte om hva Kina har oppnådd og landets fremtidsplaner under åpningen av folkekongressen Foto: STR / AFP

Satser på landsbygda

I forsøket på å utjevne det enorme inntektsgapet i landet satses det i år på å få fart på landsbygda.

Innsatsen går ut på å sikre at folk som er løftet ut av ekstrem fattigdom ikke får det verre.

Stabil sysselsetting, opplæring og økonomisk støtte er nøkkelord.

Miljø

Kina har ofte sikret blå himmel under folkekongressen, men slik er det ikke i år. En grå tåke ligger over Beijing, med AQI på 240, hvilket betyr stor og helsefarlig forurensing.

Xi Jinping har lovet folket blå himmel, og de neste fem årene skal ren luft og rent vann prioriteres. Kina har også gitt verden et løfte om å bli karbonnøytralt innen 2060.

Statsminister Li Keqiang sier det vil bli utviklet en plan for å sikre at karbonutslippene når toppen i 2030. For å nå målet skal landet blant annet utvikle mer atomkraft, og satse på en grønnere økonomi.

GIV AKT: Vakter står i giv akt i sentrum av Beijing, dag og natt under hele folkekongressen Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Teknologi

Innovasjon blir sentralt når Kina fremover satser på å bli en teknologimakt. Landet har opplevd at det er alt for avhengig av andre lands grunnleggende teknologi, som halvledere. Dette gjør landet sårbart for at andre kan hindre tilgangen på avgjørende deler.

Kina vil styrke satsingen på forskning og utvikling med sju prosent årlig, de neste fem årene.

Polsatsing

I Kinas femårs plan for 2021-2025 heter det at landet vil bygge en «silkeveg for polområdene», og aktivt ta del i utvikling og beskyttelse av både den arktiske regionen og Antarktis.

Kina er interessert i ressursene som kan åpenbare seg i havområdene rundt Nordpolen, når isen smelter. Landet kaller seg allerede en nær-arktisk nasjon, uten å grense til regionen.